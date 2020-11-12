  • 22°C
香港時間 : 20201112日 (四) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DQ議員】立法會秘書處︰已收齊15名民主派議員辭職信

政治 17:42 2020/11/12

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

民主黨遞交辭職信。（曾耀輝攝）

民主派議員昨日宣布總辭，今日陸續遞交辭職信，立法會秘書處傍晚表示，已收到15名民主派議員的辭職信，其中民主黨許智峯辭職即時生效，毛孟靜辭職明天起生效，其餘13人的辭職生效日期為12月1日。立法會主席梁君彥表示，對議員辭職感到可惜。

民主黨胡志偉、尹兆堅、林卓廷及黃碧雲，下午3點向立法會秘書處遞交民主黨7名議員的辭職信。胡志偉表示，期間會處理好員工的離職安排，民主派會在社區不同崗位，繼續為民主運動貢獻。尹兆堅則以「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」作結，形容自己心情泰然。

毛孟靜遞交辭職信。（曾耀輝攝）

「議會陣線」毛孟靜下午2時左右亦遞交辭職信。她指自己感到傷感，亦覺得鬆一口氣，但並不代表民主派日後不會再參加選舉，強調民主派不會離開民主運動。已遞交辭職信的還有社福界邵家臻以及工黨張超雄。

與此同時，立法會會議廳內以37票贊成，熱血公民鄭松泰1票反對下，通過《2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案》，引入新一代停車收費錶，駕駛者可通過多種電子方式繳費，及通過流動應用程式遙距購買泊車時間。

這是民主派表明總辭後首項通過的政府法案。法案由二讀、全體委員會審議到通過三讀，歷時約3小時，民主派全程不在席，期間沒有點算法定人數。法案通過後，梁君彥宣布提早休會，指得悉有15名議員表示會辭職，但仍未收齊書面通知，明白議員和秘書處處理需時，決定不處理餘下議程。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君

相關文章

【DQ議員】民主派今日內各自遞交辭職信　梁君彥：與秘書處商討如何處理
今日 12:00
【DQ議員】民主派今日內各自遞交辭職信　梁君彥：與秘書處商討如何處理
【DQ議員】港澳辦：留任「反對派」值得肯定　總辭公然挑戰基本法權威
今日 15:58
【DQ議員】港澳辦：留任「反對派」值得肯定　總辭公然挑戰基本法權威
【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員　譚惠珠強調DQ與拉布無關
今日 16:22
【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員　譚惠珠強調DQ與拉布無關
毛孟靜 胡志偉 政治 民主黨

最高瀏覽

【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
今日 11:05
【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病