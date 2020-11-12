【DQ議員】立法會秘書處︰已收齊15名民主派議員辭職信

▲ 民主黨遞交辭職信。（曾耀輝攝）

民主派議員昨日宣布總辭，今日陸續遞交辭職信，立法會秘書處傍晚表示，已收到15名民主派議員的辭職信，其中民主黨許智峯辭職即時生效，毛孟靜辭職明天起生效，其餘13人的辭職生效日期為12月1日。立法會主席梁君彥表示，對議員辭職感到可惜。

民主黨胡志偉、尹兆堅、林卓廷及黃碧雲，下午3點向立法會秘書處遞交民主黨7名議員的辭職信。胡志偉表示，期間會處理好員工的離職安排，民主派會在社區不同崗位，繼續為民主運動貢獻。尹兆堅則以「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」作結，形容自己心情泰然。

▲ 毛孟靜遞交辭職信。（曾耀輝攝）

「議會陣線」毛孟靜下午2時左右亦遞交辭職信。她指自己感到傷感，亦覺得鬆一口氣，但並不代表民主派日後不會再參加選舉，強調民主派不會離開民主運動。已遞交辭職信的還有社福界邵家臻以及工黨張超雄。

與此同時，立法會會議廳內以37票贊成，熱血公民鄭松泰1票反對下，通過《2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案》，引入新一代停車收費錶，駕駛者可通過多種電子方式繳費，及通過流動應用程式遙距購買泊車時間。

這是民主派表明總辭後首項通過的政府法案。法案由二讀、全體委員會審議到通過三讀，歷時約3小時，民主派全程不在席，期間沒有點算法定人數。法案通過後，梁君彥宣布提早休會，指得悉有15名議員表示會辭職，但仍未收齊書面通知，明白議員和秘書處處理需時，決定不處理餘下議程。

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記者：林曉君