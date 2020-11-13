【生命鬥士】少女患血癌踏入生命倒數　獲父親捐骨髓抗癌3年重獲新生

▲ 少女患血癌踏入生命倒數，獲父親捐骨髓抗癌3年重獲新生。

正值花樣年華，本應享受大好時光，但台灣女生黃珮瑜卻不幸患上重病。現年27歲的她於3年前患上血癌，需接受骨髓移植，當時父親義無反顧地捐出骨髓，病情仍不斷復發，但為了回報父親的付出，她勇敢地與病魔作戰。所幸透過的治療和手術，病情漸漸穩定下來，現在她更重返職場。

根據台灣媒體報道，黃珮瑜本身就讀設計，2017年準備在職場大展拳腳之際，身體卻出現異樣，四肢長出像丘疹的瘀青，亦有貧血 、易倦等症狀，起初她以為只是工作太累和感冒，但症狀持續近一個月都未見改善，求醫後檢查竟確診「急性骨髓性白血病」，即所謂血癌。

黃珮瑜表示，母親過去因「急性淋巴性白血病」病逝，故曾預想過自己亦有可能患病，惟當被宣告患癌的一刻，內心還是難以接受，甚至一度昏厥。但在她對感到不安時，父親一直在身旁支持她，她記得當時父親說：

我會不計一切代價治好妳，不會再讓血癌把最愛的家人帶走。

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為了抗病，黃珮瑜亦不得不辭職，更剪去長髮，展開近半年的化療，雖然療程順利結束，但3個月後癌細胞卻再度復發，需要接受骨髓移植。

由於當時未能找到合適的捐贈者，醫生建議在親屬中進行配對，發現爸爸和姐姐均適合捐贈。當時年近60歲的爸爸不忍女兒受苦，義無反顧地捐出骨髓。對此，黃珮瑜十分感動，

爸爸年紀大又生過一場大病，大家都擔心他會撐不住，但最後還是沒人拗得過他的堅持。

接受骨髓移植後，黃珮瑜原以為就此康復，未料半年後噩夢重演，癌細胞再次復發，且病情迅速惡化。當時她一度被病情擊倒，甚至與家人商討告別式該如何舉行。

我知道爸爸聽了這些話有多傷心，因為他跟我一樣都是受盡折磨，不只要面對捐贈骨髓的不適，還要忍受我因為承受治療副作用時的情緒，並處於可能再次因血癌失去親人的恐懼中。

為了不讓父親和家人傷心，黃珮瑜選擇與病魔作戰，希望回報父親的付出。透過藥物治療、手術，目前她的病情穩定，已有1年沒有復發跡象，更重新回到職場。她希望用自身經驗鼓勵同路人：

雖然我們的血液裡曾經或現在遭受癌細胞的侵犯，但也流淌著家人以及捐贈者的愛，充滿重生的力量，千萬別被癌症患者的刻板印象限制了美好未來的想像。

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責任編輯：羅嘉欣