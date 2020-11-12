可立小學教師遭教育局釘牌　曾教學生鴉片戰爭是英國為消除鴉片而發動

▲ 可立小學教師遭教育局釘牌。（資料圖片）

教育局今日（12日）回應查詢時表示，局方已於本周向一名小學教師發信，基於其教學的嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力，以及完全沒有盡其基本責任備課，認為該名教師並不稱職，亦非出任教員的適合及適當人選，因此根據《教育條例》取消其教師註冊。

據了解，該名教師來自可立小學。曾向學生指鴉片戰爭是英國為消除鴉片而發動。

▲ 被取消註冊教師來自可立小學，曾向學生指鴉片戰爭是英國為消除鴉片而發動。(學校網頁圖片)

事件始末及校方應對，詳見：【下一頁】



教育局發言人指，該名教師在小二常識科教授多項歷史事件時，内容失實，例如，在講述英國發動鴉片戰爭的原因時，該名教師指英國當時是「爲了消滅中國内的鴉片而發動鴉片戰爭」；而在講述中國四大發明中的造紙術時，亦將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做記錄以「防止動物絕種」。教師的教學內容明顯有嚴重錯誤，甚至是無稽之談。

發言人又表示，學校已提供足夠資源作備課之用。該名教師明顯未有小心、認真、詳細閱讀及理解相關教材及資料，亦沒有嚴肅準備錄製自學課件的講稿內容；對此，學校已經作出相應的懲處。

▲ 可立小學法團校董會今年5月曾為事件發聲明，調查一宗小二級常識科網上教材事件。(學校網頁圖片)

教育局強調，這宗個案涉及教學專業上的嚴重錯誤，反映這名教師完全沒有教授學生的基本能力，亦沒有應有的態度擔任教師，只憑個人想像教授，嚴重損害學生的學習和發展，教育局不能把學生交給這樣的教師，相信家長及社會也會贊同。



根據《教育條例》第72（2）條，被取消教師註冊的人士未經常任秘書長書面准許，不得進入或逗留在任何學校。根據《教育條例》第72（2）及72（3）條，如該名教師在特定情況下需要進入或逗留在任何學校，可以書面形式向常任秘書長申請書面准許。常任秘書長將按個別情況考慮申請，並可附加其認為適當的條件。

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責任編輯：陳梓蔚