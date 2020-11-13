【Bulgari 腕錶】Octo Finissimo系列屢破纖薄紀錄　意大利珠寶時計展現頂級水平

▲ Octo Finissimo的全新自動腕錶，精鋼錶殼配緞面拋光錶盤，具100米防水功能及60小時動力儲存，腕錶一如以往採用極致纖薄設計，錶背展示出鉑金微型擺陀，感覺奢華。（$91,600）（品牌提供）

縱然作為一個擁有135年歷史的珠寶商，Bulgari這10數年間卻在自家的專業以外取得重大成就，說的就是功能腕錶的研發。其Octo Finissimo系列屢創紀錄，令品牌被稱為「纖薄腕錶專家」。Bulgari今年進一步延續系列的氣勢，亦同時保持了珠寶錶的頂級水評，兩方面各有成就。

鐘錶界每年有一個堪稱錶壇奧斯卡的頒獎禮「GPHG日內瓦鐘錶大賞」，能夠入圍的腕錶都是經過千挑百選，且實力非凡。Bulgari已經是此頒獎禮的常客，可見品牌的製錶實力。而2016年面世的Octo Finissimo以纖薄掛帥，更Bulgari獲得了重大成功，基本自動、陀飛輪以及三問等型號，都創下了錶壇纖薄紀錄，至今已在不同比賽中嬴得逾50個獎項。

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今年系列增添新成員Octo Finissimo緞面拋光精鋼100米自動腕錶，黑漆或藍漆錶盤綴以太陽紋飾，置入品牌自製自動機芯並配鉑金微型擺陀，比一般運動錶更具奢華感。另有系列的複雜型號如超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶及玫瑰金超薄三問腕錶，設計精細繁複，亦雙雙打破錶壇最纖薄紀錄。

珠寶錶方面同樣不乏複雜作，Serpenti Seduttori陀飛輪腕錶或是Divas'Dream孔雀石超薄三問錶都令人歎為觀止，將珠寶商的風格融入複雜製錶工藝，奠定了Bulgari在珠寶及鐘錶界別的地位。

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記者：Maria