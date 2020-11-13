【性別重置】台灣網紅「小A辣」告別偽娘時光　花12萬自信宣佈成真正「女兒身」

▲ 台灣網紅「小A辣」花12萬成真正「女兒身」。

台灣著名偽娘及網紅「小A辣」日前在Facebook宣佈變性成功。她表示於今年10月花了12萬港元到泰國進行變性手術，「將弟弟送走，把妹妹帶回家」。對於有人批評她變性後壽命會變短，她則回應：「不要在意變性後會活不久，如果活得久但不開心那有何用？」

「小A辣」為了性別重置已籌備2年，原本今年4月要飛泰國做手術，卻因疫情曼谷封城而延期，直至10月，她終於成功到了泰國做手術，並於昨日宣佈，完成最後一個變性步驟。

終於完成最後一個步驟，我變完性了。因為疫情的關係，原本4月的手術延到了10月，在這段期間泰國那邊的疫情得到控制。因為人生無常，永遠都不會知道下一秒會發生什麼事，所以我選擇了自己一個人去泰國手術。謝謝老天的眷顧，平安無事順利歸來，往後將以另外的身份，面對大家。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

她透露手術前有和媽媽溝通，還向祖先擲茭，結果取得祖先同意及媽媽的諒解。縱使男友一開始反對手術，認為手術有風險，但她認為身體是自己的，做這一切都是為了自己。

小A辣是次花45萬台幣（約12萬港元）做性別重置手術，最後一階段的手術花了4小時，做了S結腸變性手術，將腸做成陰道內壁，把以前的龜頭神經做成陰蒂跟小陰唇，陰道內會有腸液分泌，醫師保留神經所以撫摸陰蒂跟女生感覺差不多。

所以是有感覺的喔！變性是沒有子宮的喔，不會懷孕也不會有月經。

她又解釋，雖然大家都說人工陰道是假的，但其實跟自體脂肪隆乳的道理一樣，完全是用自己的龜頭改造成陰蒂跟陰唇，還有原本的陰囊縫合改造，完全沒有塞別的假體。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

術後，小A辣亦要好好護理及復原，由於新建的陰道會萎縮，所以要每日拿擴充棒擴充，每天兩次、至少40分鐘，又因傷口未癒而會感到疼痛。另外還要每日拿棉花棒翻外陰部，避免沾黏，即使很不舒服，她還是咬牙承受，「都忍了30年了，這一點痛算什麼。」

對於有網民質疑她不能懷孕生子，她則大方回應：「說真的不要再糾結變性後能不能懷孕生小孩，我自己光是要擴充陰部就覺得很痛了，我看了女生生產的影片，深深覺得她們很偉大，自然生產的時候陰部要撐開一個嬰兒那麼大一定很痛。」

小A辣目前與男友感情穩定，經常拍照放閃：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於有網民指變性後壽命會縮短，她則認為不要在意變性後會活不久：

棺材不是只會裝老人，現在人換幾歲只要閻王想要把你收走就直接讓你走了，如果活得久的話會活得不開心那有何用？

【尋回真我】每天被謾罵「地底泥」患抑鬱症 80後港男變性做女生戰勝抑鬱學習自愛

【傳奇人生】泰國混血男孩尋日本生父轟動全國 10年後成變性美女改名「櫻花」

【世界大同】花8.7萬變性做女生 YouTuber分享手術後感：像有頭大象壓在肛門【有片】

責任編輯：羅嘉欣