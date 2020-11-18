【美國升學】女兒獲校長邀請進「天才班」　港媽顧慮：精英教育培養咗好多自私鬼

▲ 移民美國港媽分享女兒獲邀入天才班的實錄。

之前講到，校長叫囡囡參加美國「天才班」選拔試。我哋嘅心態係，既然囡囡唔抗拒呢個測試，就當俾佢多個渠道了解自己。至於係咪加入呢個班，到時慢慢諗啦。再者，成績都未出，話咁易咩。點知唔夠一個星期，就接到校長嘅電話。

校長邀請進「天才班」

校長女士秉持一貫嘅和藹可親，但又略顯不同。我隔著電話都睇到：佢四萬咁口嘅上面，多咗一道異常興奮嘅目光。佢直奔主題：「Congratulations！ 阿女係全美Top 1%，正式收到天才計劃嘅邀請啦！」我話，仲要啲時間考慮吓。校長當堂窒咗，唔識接。佢應該第一次遇到啲咁麻煩嘅阿媽，連「天才班」嘅邀請，都話要遲啲先覆。

港媽有所顧慮

我啲閨密話，換轉係佢哋，就即刻𦧲飯應，唔明我做咩咁扭擰。皆因我有所顧慮：我一向成績超班，咩most outstanding student，咩scholastic award，攞到手軟。個個都話，我天生就係搞學術嘅料。所以當我讀完大學，就毅然從商，實在令人大跌眼鏡。

▲ 但願囡囡有選擇嘅自由，可以抬頭仰望星空，想像無限。（Vikey提供） ▲ 我五感退化，無視生活中處處嘅美好，同簡單嘅快樂。（Vikey提供） ▲ 我亦曾視行山逛街，爲浪費時間。（Vikey提供） ▲ 傳統教育嘅束縛之下，我曾錯過下廚嘅樂趣，係一個唔識做家務嘅堅離地。（Vikey提供） ▲ Vikey囡囡以全美Top 1%，收到「天才班」嘅邀請。（Vikey提供）

只有我知道：我受夠啦！我喺傳統教育嘅束縛之下，將學習當作被迫嘅任務，考試成為興奮劑，用嚟調劑死記硬背嘅沉悶。我曾錯過下廚嘅樂趣，係一個唔識做家務嘅堅離地。我亦曾視行山逛街，為浪費時間。我五感退化，無視生活中處處嘅美好，同簡單嘅快樂。

我唔想囡囡行我嘅舊路。我怕「天才班」只不過係一個超前學習班，小學教中學嘅嘢，中學教大學嘅嘢。精英教育培養咗好多自私鬼。呢個世界，唔需要再多一個狹義成功論嘅追隨者。更何況，我就係一塊大磁石，自帶磁場。唔需要囡囡幫我增加磁力，爭門面。

正如三毛所講：做個真誠嘅人，以熱愛同執着，喺有限嘅空間過無限嘅生活。但求囡囡有選擇嘅自由：可以廢寢忘餐，低頭鑽研心中所愛；又能抬頭仰望星空，想像無限。

所以，如果你係我，會點揀？