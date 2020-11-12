查車牌涉虛假陳述用途　自僱男被控8罪准保釋再訊

▲ 自僱人士伍偉新被控申請車輛查冊時涉虛假陳述，被控8罪昨提堂，准保釋至12月中再訊。(林欣樂攝)

繼港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲就車輛查冊被控後，五旬自僱人士被指涉向運輸署申請車輛查冊時，訛稱其目的為進行法律程序。涉案自僱人士被控8罪，包括6項作出虛假陳述罪及兩項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪。案件今（12日）於屯門裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，准保釋至12月28日再訊，待被告聘請私人律師。

被告伍偉新（51歲），報稱自僱人士，被控2項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪。控罪指伍於2019年10月5日，在香港未經資料使用者，即運輸署同意，披露從運輸署取得兩名車主個人資料，即2架車輛車輛的登記細節證明書，而該項披露是出於獲取金錢得益的意圖，為了令他個人受惠而獲取。

6項為著取得道路交通條例下的證明書明知而作出在要項上虛假的陳述罪，則指伍於2020年5月14日、21日、25日、26日，8月7日及23日，在香港為取得6架車輛的登記細節證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述，即表示他申請證明書以作出與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序。

控方表示已準備好答辯，惟代表被告的當值律師指，被告將聘請私人律師，希望申請押後案件至12月處理。裁判官將案件押後至12月28日再訊，期間被告須盡快聯絡律師，並向控方索取文件，以決定其答辯意向。被告准以1萬元現金保釋，不得離港及到警署報到等。

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記者：林欣樂