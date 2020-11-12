【新冠肺炎】源頭不明42歲男人為香港寬頻員工　曾與同事吃飯有23人須檢疫

▲ 香港寬頻位於九龍灣國際展貿辦公室即時關閉三天進行全面消毒。

本港新冠肺炎疫情未止，今日(12日)新增23宗確診個案，有6宗涉及感染源頭不明的本地個案，包括5人任職的士司機及復康巴士司機。衞生防護中心傳染病處主任張竹君聯同醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者交代最新疫情，詳情即看：【下一頁】

不明源頭包括第5427宗確診42歲男子，於九龍灣展貿中心擔任銷售員，日常會與客人開會，其中一名與會客人須安排檢疫，公司有300至400名同事，同組20多人將安排檢疫。

香港寬頻企業傳訊部回覆TOPick查詢時證實，該名患者是公司企業方案銷售部門的人員，在位於九龍灣國際展貿中心之辦公室工作，最後上班日為11月11日。

患者昨日傍晚接獲通知確診感染，隨即通知公司，已即時向全體同事發出內部通告，所有於本星期曾在九龍灣國際展貿辦公室工作的人員，需在未來14天改為在家工作及進行家居隔離，而公司位於九龍灣國際展貿辦公室即時關閉三天進行全面消毒。

香港寬頻指確診者在本星期曾與四名同事吃飯，另有23名鄰座同事被列為密切接觸，並已獲通知進入隔離營，他們均沒有徵狀，而到現時為止，並沒有接獲其他人士有相關症狀。香港寬頻已制定一系列應變措施，例如遙距辦公室方案，以確保如常為客戶提供服務。

另外42歲男患者行蹤涉及多間食肆及曾出席2、300人的婚宴，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋