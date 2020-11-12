立法會幾乎清一色建制派　爭議性法案會否極速通過？

▲ 立法會用大約3小時通過一項政府法案。（資料圖片）

19名民主派離開立法會後，未來一年幾乎只有清一色的建制派，到底爭議性的法案會否極速通過？不少民主派中人形容，沒有民主派的議會，將會成為橡皮圖章，但多名建制派議員認為，不再有民主派拉布的議會，令他們有更多機會與官員溝通，令日後出台的政策更加完善。

由於未試過大批議員辭職，立法會主席梁君彥今日（12日）說，仍需要研究相關工作安排。但據悉，政府暫時未約見建制派，商討未來一來行政立法關係及具體工作安排，比如希望審議甚麼法例及工作目標等。

行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞說，「建制派不是依附泛民而生，相反泛民一直依附建制，才一直拉布」。他認為，過往由於有泛民不斷拉布阻撓審議工作，浪費大量時間處理拉布程序，令建制派減少質詢官員的機會，因此未來一年，建制派審議立法的工作將做得更好。民建聯立法會議員陳恆鑌強調，無論有沒有泛民，都會「是其是、非其非」審議法案，「不會話特別鍚住。」

今日立法會續會時，食物及衛生局局長陳肇始接受議員質詢時，經民聯議員石禮謙一度強調，現時是「新的立法會」，官員回覆不能馬虎。被問到沒有民主派議員，建制派在議會壓力會否反而增加？體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國僅稱，建制派議員多了機會表達意見，不用擔心拖時間，至於會否擔心日後政府官員答問題時敷衍，馬逢國則認為「不應該」。

有政界中人認為，沒有民主派的議會，建制派於議會將成為了唯一的焦點，一旦議會通過了任何不受歡迎的施政，最終只會算到建制派頭上，因此，估計建制派都不敢掉以輕心，尤其是民生議題上為市民把關，以免影響下一屆立法會選舉。

事實上，在民主派議員缺席下，政府法案《2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案》昨日亦順利通過三讀，由二讀、全體委員會審議到通過三讀，歷時約3小時，期間沒有點算法定人數。

但值得留意的是，民主派當初決定留任一年的最大原因，是要阻止多項立法工作，包括設置內地港人票站、明日大嶼前期研究工程撥款項目，及修改議事規則，當中的政治味道很濃。民主派總辭後，如無意外都可順利獲得通過了。

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