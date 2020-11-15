灣仔瑞吉酒店第三季錄逾八成入住率　酒店經理盼打造成本土宮殿吸客

▲ 瑞吉酒店約130間客房，起用紅燈籠、中式屏風、唐鋪拉閘等設計，奢華優雅卻不離地。（曾耀輝攝）

萬豪集團旗下品牌瑞吉酒店St. Regis Hotel Hong Kong，主打「本土宮殿」路線。在香港瑞吉酒店，約130間客房注入舊灣仔「喜帖街」文化元素，起用紅燈籠、中式屏風、唐鋪拉閘等設計，奢華優雅卻不離地。酒店管理層稱，會致力提供貼身管家服務，發展頂級餐飲，成功開拓本地客源。適逢疫情，第三季房間入住率也錄近八成。

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瑞吉酒店是萬豪集團旗下品牌，走奢華時尚路線，也注入香港多元文化特色。酒店套房設計考究，室內設計與家俬色調以米色、深褐色為主，營造西式優雅氣派。與此同時，房間細節也展現「喜帖街」文化特色，燈飾起用褐紅色燈籠，採用中式屏風裝飾，房間牆壁也加入舊式店鋪拉閘設計，多了一份典雅韻味。

酒店代理總經理翟皓韋（Olivier Zatka）稱，酒店開業後受社會事件及疫症影響，旅客減少來港，更注重本地客群生意。他稱近期疫情一度好轉，加上盛行Staycation「宅渡假」，今年第三季入住率平均達八成，成功開拓本地客源。他稱渴望將酒店打造成「本土宮殿」，要求員工用心待客，講究招呼互動，營運最具挑戰是維持頂級服務，並保持一致。

他舉例稱，瑞吉酒店每個房間，客人也設專屬管家服務。疫情期間，管家要視防疫為首要任務，例如更主動打掃客房，加強消毒；為顧客準備口罩及隨身防疫物品等。管家也可於客房，為顧客登記入住及退房，避免客人在酒店大堂等公共地方流連，減少社交接觸。他稱雖然員工工序大增，但疫情下也力求於維持服務質素，不應蒙混過關。

香港是不夜城，四處高樓大廈，夜裡燈火通明，象徵城市人積極勤奮。

翟皓韋認為港人個性積極，放假工餘則追求頂級飲食及服務體驗，於旅業低潮撐住酒店生意。他相信要等到疫苗面世，旅遊業才有望復甦，對香港旅業前景感樂觀。

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記者：吳卓峰