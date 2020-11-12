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【減肥藥】兩人出售「KiMiSo Dark Chocolate」減肥產品　涉嫌含有未標示西藥成分被捕　

社會 18:37 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

涉事的減肥產品。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（12日）就銷售一款名為KiMiSo Dark Chocolate的減肥產品採取行動，該產品被發現含有未標示的西藥成分。行動中，一名59歲男子及一名28歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥被警方拘捕。

署方早前根據情報，透過社交媒體平台購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有禁用的西藥成分「西布曲明」。衞生署正繼續調查。

「西布曲明」是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自二○一○年十一月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

有問題的減肥產品。（政府新聞處圖片）

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民詳閱。

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記者：伍瑋瑋

 

 

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