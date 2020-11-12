【國泰裁員】國泰今向航務部及機艙服務部開刀　工會指暫有20名文職人員被裁

▲ 國泰航空本地職員工會表示，國泰今日（12日）向文職人員發出裁員通知，涉航務部及機艙服務部員工，已知有約20名員工受影響，但暫時未知總人數。（資料圖片）

國泰航空上月公布重組計劃，宣布裁減5,300名員工，機師及空中服務員較早前已收到「大信封」。國泰航空本地職員工會表示，國泰今日（12日）向文職人員發出裁員通知，涉航務部及機艙服務部員工，已知有約20名員工受影響，但暫時未知總人數。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝表示，是次裁員為早前國泰公布的重組計劃的一部分，完成處理機師及空中服務員的重組事宜後，輪到負責配合機師運作的航務部，及管理空中服務員的機艙服務部員工，暫時已知有約20名員工受影響，包括基層及經理級員工，但工會仍正向資方查詢總人數。

黃硯灝指，受影響員工獲的賠償與資方早前公布的一樣，一般員工可獲長期服務金、遣散費不會以強積金對沖、代通知金及額外一個月薪金補償；而高級員工因通知期為3個月，他們會獲3個月薪金的代通知金，但無額外補償。

他表示，目前工會主要會幫助被裁員工過渡，早前收到一些企業聘請空缺資料，會幫忙提供予被裁員工。他又估計，之後陸續會有其他文職員工被裁，例如負責處理人事、薪金計算及是次重組計劃的部門。

國泰航空回覆表示，於今日通知受影響的辦公室員工，並會為受影響的員工提供高於法定要求的離職方案、延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會以退休金供款作對沖，而離職員工亦可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。

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記者：徐紹軒