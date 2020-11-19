【美國升學】女兒以全美Top 1%入讀「天才班」 港媽：課程内容日日刷新世界觀

▲ 「天才班」採取「混齡教學」，新丁向元老學習，元老亦有助人自助嘅喜悅。（Vikey提供）

上次講到，囡囡嘅美國校長好錯愕，因為我面對「天才班」嘅誘惑，竟然冇當場say yes。不過做得校長都唔簡單，佢好快調整返去最佳狀態，笑笑口講：「俾多兩日你考慮啦……」明白晒，唔使急最緊要快嘛。於是，我馬上開展密集式研究，真係買樓都冇咁認真。多得校長、老師、同埋一班老友，我現在無論官方信息抑或用家分享，都倒背如流。

學校推薦與父母自薦並行

以囡囡所在嘅校區為例，有十幾間小學。Kindergarten即係小學第一年，需要老師提名，對有潛質嘅學生進行選拔，大概10人最終通過。之後有兩次面向所有學生嘅選拔，分別喺第二年（1st Grade）同最後一年（5th Grade），會陸續有新人加入天才計劃。

因為目前呢10個細路，來自唔同嘅小學，又要組成一個班，所以就要轉校。校巴通常淨係覆蓋屋企對應嘅原學校，不過唔使擔心，運輸署會安排新校巴，提供屋企與新學校嘅「點對點」服務。

▲ 轉校入讀「天才班」，運輸署會安排新校巴，提供屋企與新學校嘅「點對點」服務。（Vikey提供）

我一直認爲，知進退，先可以掌握大局。所以我順便問，如果之後想退出，得唔得㗎？校長耐心講解整個流程，簡直係進可攻退可守。呢一問之下，我又發現，原來想加入，除咗學校推薦，父母仲可以幫細路自薦或者上訴。只要提交證明文件（例如校外專業評估、學生作品），連同複審申請表，然後評委會將就個案去討論。部分權力交到父母嘅手上，冇完全集中喺學校，大家都有say，皆大歡喜。

老師退居幕後，學生升呢成主角

至於課堂安排，真係估佢唔到。老師退居幕後，學生升呢，成為聚光燈下嘅演員。老師提供道具、片場、劇本。學生有權修改，甚至自創劇本，係真正「有得揀」嘅老闆。我哋以前細個，老師係至高無上嘅instructor，大家都要跟足劇本：今日教ABC，你問XYZ，肯定被批擾亂課堂秩序。

而喺「天才班」嘅課堂，老師華麗轉身，成爲inspirer同observer：通過細心觀察，發掘每個學生心中嗰團火。然後對內容，做相應嘅修改或增減，鼓勵學生運用choice time發展所長，細細個就學識自動波。

▲ 「天才班」鼓勵學生運用choice time發展所長，細細個就學識自動波。（Vikey提供）

「混齡教學」可以助人自助

另一個估佢唔到嘅係「混齡教學」。每兩個年級，組成一個班。小學6年分成3個班，每個班約20人。呢個設計好巧妙：細嘅學生作為新丁，可以有年紀相近嘅role model，懂得尋求幫助，主動物色mentor，向有經驗嘅前輩學習。

而大嘅學生作為元老，通過分享知識，可以加深理解或者搵到新啟發，提升自信之餘，亦有助人自助嘅喜悅。而最高招係，「新丁」同「元老」每年都角色互換。因為新嘅一年，原本班上細嘅學生，將成爲元老；而大嘅學生，因為升班，將成為新丁。牙都未換，就深知「世事常變，變幻原是永恆」嘅非常道理。

咁型嘅教育，我哋梗係say yes啦。自從囡囡入讀之後，我日日刷新世界觀，嘆為觀止。篇幅有限，之後再講。