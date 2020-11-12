【失業夫妻】大屋搬100呎劏房山窮水盡　港媽Zoom見工遇孩子爆喊幸終獲聘用

▲ 本港有對夫婦雙雙失業搬至劏房 ，妻子有次Zoom見工，可是孩子大喊影響表現。

疫情下重創各行各業，本港有對夫婦雙雙失業，由大屋搬去劏房 ，家中更有小孩子，經濟壓力大。妻子早前獲得見工機會，以Zoom網上形式面試，可是面試時家中孩子大喊，影響表現，並令HR扣分。種種因由下，該名港媽最終獲聘用，她很感激，並珍惜工作機會。

見工者家住劏房

從事人力資源管理的讀者「R」向Facebook專頁「辦公室日報」投稿 ，分享了見工者的經歷，提及「一份工有人唔稀罕，有人視為救命草」。由於疫情關係，R公司早前面試都是以Zoom形式進行，其中一個職位由獵頭公司找人，介紹了兩位求職者，一個叫Karen，一個叫Ophelia，論學歷及工作經驗，兩人不相伯仲，但面試後，Karen無可避免被扣分。R描述當日情景︰

當日開Zoom冇幾耐，Karen屋企已經傳嚟小朋友嘅喊聲，仲要愈喊愈大聲，老實講有幾段對話我係聽得好辛苦，間中又聽到把男人聲喺度氹小朋友，但明顯氹唔掂，Karen嘅表現當然亦受到影響。

家中孩子大哭令面試分心

R個人認為Karen的表現不夠專業、不夠專心，而家中背景少少凌亂，直言作為HR，擔憂她工作時都會左顧右盼、多掛慮。另一位面試者Ophelia表現穩陣，公司選擇聘用她，本想急於用人，亦應其要求兩個星期後返工，可是上班日當天Ophelia沒現身。及後知道她已找到另一工作，而未有盡早交代。由於公司急用人，而獵頭公司提議會否考慮Karen，並大讚她︰

其實佢好鍾意呢份工，亦都畀我感覺到好有heart，期間追問過我三至四次進度。

獲第二輪面試機會

可是對於Karen，R不放心，想起面試時嘈到心都煩的小朋友尖叫聲及喊聲。R要求再同Karen視像一次，當作第二輪面試，坦言︰

如果之前唔係等咗Ophelia兩星期，我應該會叫headhunt嗰邊再搵多幾個求職者，唔使搞到而家咁趕。

珍惜新工作

第二輪面試Karen改善了好多，雖然仍聽到小朋友聲，不過今次沒有喊，最後因急到冇選擇，決定聘用Karen。而Karen更表示最快可以翌日返工。第二天，Karen跟HR講了好多次多謝，亦知道自己是「執二攤」，但她沒有介懷，更道出自己家庭狀況。

我哋冇房，嗰間屋其實係間100呎鬆啲嘅劏房，其實疫情下唔止我失業，我老公都失業好耐，佢做旅遊業，停工就快一年喇，我哋大屋搬劏房，有小朋友又好大開支，坦白講已經接近山窮水盡，所以好多謝你肯請我，經濟同埋心理壓力即刻細咗好多。

文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕