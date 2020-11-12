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【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍命危求肝　7名熱心市民願意捐肝惟未可進行移植

社會 19:06 2020/11/12

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20歲城大化學系少女鄭如妍命危求肝。

就讀香港城市大學化學系的20歲少女鄭如妍本前途無限，可惜本月初突確診急性肝衰竭，現時昏迷於瑪麗醫院深切治療部，急需合適的肝臟移植。如妍媽媽接受訪問時一度哽咽，指女兒一向身體健康，目睹女兒情況轉差「真的好心痛」。

鄭如妍今年7月時曾於超市內感暈眩，一度難以走動，惟當時未有求醫，至9月底，她開始持續發高燒，並有淋巴腫大的情況。由於一直未退燒，她上月留醫荃灣仁濟醫院，初時醫生估計或患上淋巴癌。由於需要作進一步檢查，她其後轉往瑪麗醫院，並在本月初確診急性肝衰竭。

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昨日家人及朋友（11日）急求志願者捐肝，其主診醫生、港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁今日（12日）向Topick指，由於如妍出現腦水腫及抽筋，處於危殆情況，暫不合適接受肝移植，故已暫停7位有意捐贈者的檢查，惟陳教授強調不排除再有需要作肝移植：

這一刻我們不會放棄搶救她（如妍），會盡全力用藥物紓緩她腦水腫及抽筋情況。

如妍的中學同學張小姐透露，鄭上周二（3日）開始神志不清，翌日開始有幻覺，並對時間感錯亂及認不到親友，上周五仍清醒可說話，不過情況自昨日起急轉直下，陷入半昏迷狀態，只能發出一兩下聲音，近日更失去意識，出現腦水腫，需要插喉，形容如妍是開心、活潑及健康的人，希望今次可以撐得過。

捐肝志願者條件：
18-60歲，男女不限，血型屬  A+/A-/O+/O-，BMI 少於30，沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好，手術前後有親人照顧更佳。

聯絡:
邱小姐 6185-3419
張小組 9305-1464
鄭太 6430-9353

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記者：鄧凱文

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