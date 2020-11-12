加長子名申按揭置業　退休警長追子業權勝訴

▲ 退休警長黎漢添早前與訟高等法院，向長子追討物業業權，昨被裁定勝訴。(經濟日報資料圖片)

78歲退休警長於94年臨近退休前購買位於長沙灣樂年花園一單位，為獲批按揭而與長子聯名持有，長子則指物業是父親於百老歸老後送贈給他的，故拒絕交出業權，雙方早前對簿公堂，退休警指長子只以信託形式持有，高等法院法官今（12日）頒下判詞，裁定退休警長勝訴。

原告黎漢添；答辯人黎子能。原告早前作供指，與妻子同為南丫島原居民，育有兩子一女，答辯人為長子，原告指若答辯人有需要時，會於金錢上幫助對方。原告指過往曾向答辯人借出共75萬元，分別作為置業及投資寵物店用，原告強調是借貸，承認從沒有提及還款時間和金額，但曾要求答辯人還款，惟對方沒有反應。

原告指擬購買樂年花園單位時，銀行指他即將退休，或不會獲批出按揭貸款，除非他與家人聯名持有。原告曾向答辯人提及，買入單位擬作為與妻子的養老居所，而當時他沒有向銀行提及將獲一筆過120萬元退休金，以及每月約8,000元長俸。

法官今於書面判詞指，原告及答辯人均於庭上作供，法官認為原告當時即將退休，當時其狀況仍是健康人士，期待過悠閒退休生活，故法官不相信原告於此時會想及死後分配財產事宜。

法官認為原告只希望獲得按揭貨款，沒有意圖將物業業權分給答辯人，而答辯人亦明知被加名，旨在為申請按揭貸款，應明白業權全屬於其父親。法官因此裁定原告勝訴，答辯人須支付訟費。

原告早前於入稟狀指，94年7月計劃置業，當時年屆52歲的原告為警隊警長，距離退休年齡尚餘3年，他擔心即將退休，難以申請按揭貸款置業，遂向當年23歲的答辯人提出加入其名字聯名置業，並表明對方只以信託形式持有。及後原告要求取回業權不果，遂提出興訟。

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記者：林育慧