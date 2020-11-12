【開心速遞】《愛回家》第1057至1058集劇情預告　大龍生股壇損手欠巨款【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》連續兩晚劇情都與大龍生有關。今晚（11月12日）《愛•回家之開心速遞》的大龍生炒燶股票，更與璟風鬧翻離家出走。明晚（11月13日）《愛•回家之開心速遞》，敢威與根叔為賣地找村長，結果令根叔受苦。

第1057集（12/11）

敢威在股壇遭遇滑鐵盧，損失慘重，要於限期前清還欠款。

敢威無計可施，唯有變賣居住的單位套現，璟風提議他出售手持的接龍集團股份，敢威卻堅決不肯。

力王找天娥幫助敢威，敢威要天娥傾盡錢財幫他，天娥揚言另有方法解決財困……

敢威找若水、樹仁商討復國大計，誤會二人得悉其困境，怒罵他們後離去。

其後，璟風難忍敢威錯怪力王，直斥他的不是，敢威一怒之下離家。

敢威遇上流落街頭的失意老翁，同病相憐，從其遭遇中反省自身……

第1057集（13/11）

雷公與John斷絕村長家中水電，村長仍堅決不肯賣地。

敢威偕樹根前往探望村長，望能搶先買地，村長欲趕二人離去，此時卻誤認樹根是其弟弟……

力蓮、敢威得悉村長不肯賣地的原因，遂分頭行事，力蓮趕往英國幫村長尋親。

另一邊廂，敢威利誘樹根繼續假冒村長的弟弟，勸村長以市價出售地皮。

樹根以為任務輕鬆簡單，怎料村長極難侍候，若水、城安等人更被迫加入行動。

村長讓樹根等人留宿，對他們頤指氣使，樹根等感度日如年……