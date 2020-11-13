初中學生發現大麥蟲可降解塑膠　研究已由城大教大接手

▲ （上左起）中三學生陳煒森、保良局唐乃勤初中書院助理講師陳嘉儀、保良局唐乃勤初中書院校長黄仲奇、中三學生林子杰、（下左起）中三學生馮永濤、中三學生吳灝謙、中三學生陳昌駿。（曾耀輝攝）

早年已有研究發現，一種名為「黃粉蟲」的甲蟲幼蟲能透過進食塑膠將其降解。保良局唐乃勤初中書院的5名初中生，自去年起就此進行追蹤研究，成功發現一種名為「大麥蟲」的甲蟲幼蟲，能更有效將塑膠降解，有關研究已由城大和教大的研究團隊接手，繼續深入研究。

保良局唐乃勤初中書院的生物科技實驗室自去年啟用後，隨即展開多項科學研究，其中一個名為「蟲塑世界」的研究項目，是由5名現就讀中三的學生負責，基於早年發現甲蟲幼蟲能透過進食塑膠將其降解的研究，作進一步追蹤研究。

他們的最新研究結果發現，除了早年已發現的「黃粉蟲」能降解塑膠外，原來另一品種的「大麥蟲」亦能達同樣效果。而兩者最大的分別，是「黃粉蟲」平均數日便會結蛹並化成甲蟲；相反，只要控制好養育環境，「大麥蟲」一年都不會結蛹，能降解更多塑膠。他們的研究成果更獲教大和城大認可，分別為他們完成餘下的化學分析和分子分析工序，希望能了解那種微生物是降解塑膠的「功臣」。

▲ 正在進食塑膠的大麥蟲。（曾耀輝攝）

發起此研究項目的中三學生馮永濤指，自己最初提出研究項目時，數日內便有4位志同道合的同學加入團隊，5人由繙譯外國論文開始，到定立研究方向、定期餵養觀察大麥蟲、到最後的數據分析都通力合作。另一名中三學生林子杰亦稱，能齊心完成項目，除很有樂趣，亦獲得巨大的成就感。

在研究過程中，他們可謂挫折重重，例如讀論文時遇到深奧的英文要逐一查字典、疫情期間停課，迫使研究中斷、未有預料「飼料」變質影響研究結果等等。幸而他們最終仍能屢敗屢戰，最終獲教大和城大應可他們的研究成果，分別為他們完成剩下的化學分析和分子分析工序，希望能了解那種微生物是降解塑膠的「功臣」。

要完成複雜的科研，當然不可能只靠一眾中三學生，5位同學的「師傅」是從事生物化學研究10多年，曾擔任城大生物及化學系講師的陳嘉儀，她指現時香港科研界人才短缺，很欣賞5位同學對科研的熱情，未來會輔導5位同學作更深入的研究。

保良局唐乃勤初中書院黃仲奇表示，雖然校方致力推行STEM教育，但更重要的是學生從心出發，關心身邊的人和事，思考如何透過科技幫助別人，而他仍在過程中，充分感受到同學對科研的熱誠和堅持初心的態度，對此感到驕傲。

保良局唐乃勤初中書院將於今年12月12日舉行開放日，亦會於1月16日為小五及小六學生提供生物科技體驗工作坊。

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記者：陳梓蔚