【流感高峰】再多9間學校爆發上呼吸道感染　246名學童中招

▲ 再多9間學校爆發上呼吸道感染。

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及4間幼稚園及5間小學。鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關師生進行病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。



個案詳情表列如下：

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵 蘇浙小學幼稚園（東區） 學童共13男8女（年齡介乎3至4歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月3日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園（沙田） 學童共10男10女（年齡介乎2至5歲），當中15人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 10月23日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 太陽島幼稚園（東涌分校）（離島） 學童共29男19女（年齡介乎2至5歲），當中18人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 11月5日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 聖公會慈光堂聖匠幼稚園（觀塘） 學童共12男9女（年齡介乎4至5歲），當中19人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月6日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 智新書院（離島） 學童共19男18女（年齡介乎5至10歲）及三名職員，當中16人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 11月4日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 德望小學暨幼稚園 (小學部)（黃大仙） 28名女學童（年齡介乎6至9歲），所有人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月8日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 荔枝角天主教小學（深水埗） 學童共9男12女（年齡介乎6至10歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月5日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 深水埗街坊福利會小學（深水埗） 學童共12男17女（年齡介乎7至13歲），當中13人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月2日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 基督教聖約教會堅樂第二小學（觀塘） 學童共10男11女（年齡介乎7至10歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月8日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

註︰9間學校共246名學童感染

資料來源︰衞生防護中心

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責任編輯：蘇文軒