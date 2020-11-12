【流感高峰】再多9間學校爆發上呼吸道感染 246名學童中招
社會 20:35 2020/11/12
衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及4間幼稚園及5間小學。鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關師生進行病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。
個案詳情表列如下：
|學校類型（地區）
|受影響人數、求醫情況
|最早發病日期
|病徵
|蘇浙小學幼稚園（東區）
|學童共13男8女（年齡介乎3至4歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月3日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園（沙田）
|學童共10男10女（年齡介乎2至5歲），當中15人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院
|10月23日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|太陽島幼稚園（東涌分校）（離島）
|學童共29男19女（年齡介乎2至5歲），當中18人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院
|11月5日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|聖公會慈光堂聖匠幼稚園（觀塘）
|學童共12男9女（年齡介乎4至5歲），當中19人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月6日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|智新書院（離島）
|學童共19男18女（年齡介乎5至10歲）及三名職員，當中16人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院
|11月4日
|發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|德望小學暨幼稚園 (小學部)（黃大仙）
|28名女學童（年齡介乎6至9歲），所有人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月8日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|荔枝角天主教小學（深水埗）
|學童共9男12女（年齡介乎6至10歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月5日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|深水埗街坊福利會小學（深水埗）
|學童共12男17女（年齡介乎7至13歲），當中13人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月2日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
|基督教聖約教會堅樂第二小學（觀塘）
|學童共10男11女（年齡介乎7至10歲），當中20人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院
|11月8日
|咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
註︰9間學校共246名學童感染
資料來源︰衞生防護中心
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責任編輯：蘇文軒