本港5日內錄179宗上呼吸道感染爆發較去年同期急增　專家指與群體免疫力不足有關

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情下，又受上呼吸道感染爆發夾撃，再增9宗幼稚園小學爆發，累計本港短短5日內已錄179宗爆發個案，較去年同期僅錄得零星不足10宗個案急劇增加，呼吸系統專科醫生梁子超解構情況並非因學校防疫不足所致，相信與早前停課時間長，幼童未可累積群體免疫力有關。

本港今日再增9宗上呼吸道感染爆發個案，衞生防護中心截至今日(12日)下午5時，短短5日間已錄得179宗呼吸道感染爆發個案，1930人受影響，較截至上周六(7日)過去一周24宗急增逾6倍；當中有114宗屬幼稚園或幼兒中心、58宗屬小學，中學亦有2宗。詳情請見【下一頁】

港府因應上呼吸道感染爆發情況，宣布所有幼稚園及幼稚園暨幼兒中心明日開始，暫停面授課堂14天直至11月27日為止，當局會密切留意情況，如持續惡化或未有好轉，不排除需延長安排。詳情請見【下一頁】

根據衞生防護中心數據，去年同期僅錄得零星個案，去年截至11月2日的過去一周僅錄得7宗爆發個案，涉42人受影響，幼稚園或幼兒中心、小學、中學分別僅錄得1宗，即使公年截至11月16日過去一周亦僅錄得1宗個案，今年情況較去年同期相距甚遠。

呼吸系統專科醫生梁子超解釋，上呼吸道感染致病毒已是本港風土病，惟早前學童停課時間長，未可累積群體免疫力，一旦復課恢復社交後，幼童欠免疫力就易引起感染爆發；又形容當局暫停面授課堂是適當安排，以免於疫情下，需要為上呼吸道感染爆發院校做新冠肺炎檢測，影響檢測監察工作。

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記者：陳正怡