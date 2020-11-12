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【DQ議員】大律師公會斥程序不當　不應剝奪任何人權利

政治 22:35 2020/11/12

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全國人大常委會昨日通過決定後，港府隨即取消4名立法會議員資格（DQ）。大律師公會今日發聲明，認為以追溯方法應用決定，顯然不是正常程序，嚴重損害法律必須明確的原則。

聲明中指出，《基本法》第79條列明，議員喪失資格情況，認為港府按人大常委會決定DQ，是繞過《基本法》第79條規定，而基於選舉主任決定，去DQ四人延任資格，是以追溯的方式應用人大決定，顯然不是正常程序。

公會認為，選舉主任決定DQ的行政決定，法庭尚未覆核，而且選舉主任的決定本身具有爭議性，直言人大常委會是在沒有基礎下，提升了選舉主任決定在憲制下的重要性。

公會更強調，未經正當法律程序，任何人的權利都不應被剝奪，是法治的核心原則，而被DQ的4人經選產生，沒有讓他們回應下，以行政決定剝奪繼續就任議員權利，是有違法治下，固有的公平及程序公義原則。

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記者：陳宛彤

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