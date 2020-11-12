葉建源稱稱取消註冊教師懲罰不公　教育局斥以無稽想法教導學生

教育局今日(12日)宣布取消一名教師註冊，指其教學內容明顯有嚴重錯誤。教育界立法會議員、教協副會長葉建源回應事件，指教協一直跟進個案，有關教師歷史知識有不足，但教育局取消教師註冊的懲罰不合比例。教育局稱，該名教師未有小心、認真、詳細閱讀及理解相關教材及資料，只憑自己個人輕率的、甚至完全無稽的想法來教導學生，確實是嚴重的專業過失，反映他完全沒有教授學生的基本能力，亦沒有應有的態度擔任教師，嚴重損害學生的學習和發展。

葉建源表示，教育局沒提及教師的解釋，做法並不公道，對於局方指控涉事教師備課不足及有「奇怪」解釋，如局方引述他說中國四大發明時指他引述代替龜板、動物骨頭等做記錄以「防止動物絕種」屬無稽之談，葉建源說涉事教師是根據教育電視內容任教，質疑有關說法來自教育電視，倒頭來指老師備課不足，是絕對不公道的。

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教育局反駁指，根據有關電視片段，主持人只是以幽默的口吻說出 「若是每天都捉烏龜去刻字，那烏龜豈不是很快會絕種？」， 教育電視並沒有如該教師所言，直指紙張的發明是為了「防止動物絕種」，「一般人若能觀看完整的片段，都應該理解這種戲劇性及過場的演繹，不能歪曲成為推卸責任，甚至狡辯的理由」。

局方批評，該教師對相關內容未有仔細理解，胡亂演繹，反映涉事教師不但欠缺學科的基本知識和常識，還欠缺理解教材內容的能力，明顯地該名教師未有小心、認真、詳細閱讀及理解相關教材及資料，只憑自己個人輕率的、甚至完全無稽的想法來教導學生，確實是嚴重的專業過失，反映他完全沒有教授學生的基本能力，亦沒有應有的態度擔任教師，嚴重損害學生的學習和發展，教育局不能把學生交給這樣的教師，相信家長及社會也會贊同。

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責任編輯：蘇文軒