半世紀前香港遊 徙置區變旅遊勝地

▲ 香港的徙置區國際知名，60年代不少外地旅客會特意到深水埗觀光。（高添強照片，攝於1960年）

港府在疫下力推本地遊，若時光倒流半世紀，推薦路綫很可能包括饒富香江特色的徙置區。

本地史家高添強昨晚替芝加哥大學香港校園網上開講時形容，徙置區在60年代是個旅遊景點，有不少外地旅客的照片和幻燈片流傳至今。

常見日程會先去油麻地避風塘看水上人家，接着到石硤尾感受徙置區，接着經大埔道鳥瞰西九龍，到沙田酒店喝下午茶，最後以錦田作結。

1953年石硤尾寮屋區大火後，港英開始興建多層徙置大廈，很自豪政策解決了大批難民的居住問題，「幾乎所有VIP在五六十年代來香港，都會睇徙置區。」1962年官方安排了美國國會訪問團到訪李鄭屋徙置區天台學校，丹麥皇室64年亦試過在九龍格仔山俯瞰過鄰近徙置區。

據統計，67年全港多達100萬人居於徙置區，佔上4分1人口。獅子山精神、鄰里人情味仍教老一輩津津樂道，但當時的居住環境其實極艱難。政策規定每5個成人才分到面積120呎的單位，經常要兩家人合住，加上小孩只當半個人，結果很多男生要睡到走廊；商舖不足亦造成大量小販，甚至可有一整家無牌茶樓霸佔着走廊來營運。

芝大網上展珍貴舊照

芝大正辦網上展覽《香江憶舊：1950至1972年的徙置歷程》，藉高添強搜集的舊照重溫往昔歲月。

記者：姚沛鏞