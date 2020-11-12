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議會最後一天　許智峯：辜負了街坊　

政治 23:02 2020/11/12

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今日是民主黨許智峯出任立法會議員的最後一天。（尹櫻霖攝）

15名民主派議員今日（12日）已先後向立法會秘書處遞交辭職信，其中，民主黨許智峯的辭職信生效日期為「即日生效」。換言之，今天是許智峯出任立法會議員的最後一天，回想過去4年議員生涯，直言：「覺得辜負了街坊」。

身兼中西區區議員的他表示，離開議會後，可以專注著手地區工作，「多啲見番自己地區的街坊」，因為他覺得，過去4年擔任立法會議員期間，未有投放足夠精力在地區工作上，所以才「覺得辜負了街坊」。

經歷4年在立法會的日子，許智峯明言，很感謝一眾同事和義工的幫助，亦十分感謝家人，總是在艱難時刻，對他不離不棄，希望日後可以花更多的時間陪伴家人。提起家人時，他眼泛淚光，他說，家人是他工作的動力。至於未來最想與家人做甚麼？他笑言：「最想和家人露營吧，一直都希望與家人到郊外露營」。喜歡戶外活動的他，亦希望可以多與孩子踩單車，親子一下。

許智峯說，家人是他工作的動力。（尹櫻霖攝）

許智峯的黨友尹兆堅今日亦已遞交辭職信，他將於12月1日正式離開立法會。他說，此刻「心情泰然」，仍然充滿鬥志面對挑戰，自己會緊守崗位，與大家在民主路上再重聚。

至於社福界邵家臻，亦會在12月1日離開議會。他今日在社交網站與大家道別，說自己對於政府DQ 4名議員的決定，表示「最大憤怒和抗議」，在未來日子，他亦會尋找另一個崗位，繼續實踐社工精神。

撰文 : 傅流瑩

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