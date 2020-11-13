【重病入院】58歲曾偉權傳肺癌惡化命危　斷絕好友聯絡契妹貼身照料

▲ 曾偉權傳肺癌惡化入院。

現年58歲TVB藝員曾偉權，今年初曾傳出罹患肺癌後，曾偉權已幾乎未有公開露面，近日有份參演《使徒行者3》的曾偉權，昨日有報導指在周二送入將軍澳醫院，更被指病情惡化而病危。

自曾偉權患病消息傳出後，他一直由契妹Sasa照顧，而Sasa亦未有直接回應傳媒提問，只稱現時不方便談話。

▲ 今年初，曾偉權已明顯消瘦了不少。（取自facebook）

今年確診患肺癌

其實，曾偉權在去年10月現身出席的《牛下女高音》宣傳時，已明顯消瘦，當時已有報道指提到他的肺部免疫系統出問題，而曾偉權沒有詳述，只表示身體尚好，但表示決定減產，因為要較多的時間休息及長期服藥。

曾偉權後期已缺席大部分宣傳活動，據悉曾偉權今年初進行身體檢查時發現肺部有黑點，經化驗後證實患肺癌。

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▲ 曾偉權演出《使徒行者3》時，身型未見消瘦。（取自微博）

自傳出患重病後，據知曾偉權已清空社交平台，似不跟外間接觸，有指他留在西貢寓所養病，並由契妹Sasa照顧起居飲食。

曾偉權前女友梅小惠胞姐、TVB監製梅小青向傳媒表示，已很久未能聯絡曾偉權，上一次聯絡時對方叫她不用擔心，有事情可找Sasa。

TVB在昨晚向傳媒回覆，指曾偉權在一年前已向公司表示希望減少工作量，現時跟公司以part time方式合作，在月前曾偉權表示想多作休息調理身體，因此不續約暫停工作。

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▲ 曾偉權與契妹。

跟契妹風雨共渡

曾偉權入行多年，最為人所知的是與梅小惠長達13年的戀情，後來因葉麗儀介入而分手。多年後，曾偉權坦言蹉跎了梅小惠青春而感到歉意。

他於2011年認識SaSa，二人一見如故非常投契，以契兄妹互相稱呼，男方更出資開設琴行讓契妹「打骰」，近年於西貢同居。

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二人均是愛狗之人，曾一同出席動物的慈善活動，又一起領養愛犬小吉和金仔。