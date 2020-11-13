【移居加拿大】加拿大放寬港人移民政策　大學生申請3年工作簽證成為永久居民

▲ 加拿大放寬港人移民政策

加拿大因應港區國安法實施，推出新措施，方便香港年輕人移居並提供途徑申請成為永久居民，而加拿大政府亦承諾會加快完成申請人的配偶、伴侶和子女的申請程序。加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）指出，希望香港年輕人會視加拿大的新移民政策為一個機會。

加拿大政府11月12日宣布，因應香港實施《港區國安法》的局勢，政府將放寬對香港人的移民政策，政策下推出3大新措施，為年輕香港人提供到當地發展的機會。

在新政策下，香港年輕人移民加拿大主要有3個途徑：

1. 2021年開放香港大專畢業生申請加拿大工作簽證

任何近5年內畢業，就讀加拿大認可教育機構或海外高等教育機構的香港大學生都可申請。申請人符合資格，將獲快速提供3年工作簽證，政府亦承諾會提供更容易的途徑讓配偶、伴侶和子女前往加拿大團聚。

2. 加快香港人申請成為永久居民程序

兩種申請人將符合資格成為永久居民，包括第一：過去3年內於加拿大認可的教育機構就讀並在加國完成最後課程的香港人；第二，在加拿大認可的教育機構畢業或海外研究生，並曾在過去5年曾在加國工作一年的港人。

3. 因《國安法》被捕將不會影響政治庇護申請

加拿大政府將更改現行的難民法，政治庇護申請失敗者可優先申請「遣返前風險評估」，豁免一年輪候期。另外，任何因觸犯港版國安法而被檢控的港人，都不會喪失尋求庇護、申請永久居留或其他證件的資格。

門迪奇諾：希望港青視加拿大新移民規定為機會

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）接受路透社訪問表示，政府的新政策反映加拿大非常關注近日香港的事態發展。他又希望香港青年會視加拿大的新移民規定為一個機會。

及後門迪奇諾亦在其Twitter發文指出，加拿大及香港兩地的人民有深刻而強大的連繫，而移民到加拿大的港人對加拿大有傑出貢獻，希望新政策可以鞏固加拿大人與港人的關係，令雙方更親密。

門迪奇諾上月公佈新一份為期三年的「移民計劃」，指加拿大2021年將吸納40.1萬名移民成為永久居民。2022年目標人數為41.1萬人，2023年則為42.1 萬人，三年合計共吸納約120萬名新移民。

責任編輯：林卓昕