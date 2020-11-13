【靚聲王】張偉文暴瘦體重只剩90磅　租住護老院靠輪椅代步

▲ 體重暴跌170磅輪椅代步臉容憔悴，靚聲王張偉文租住護老院。

「靚聲王」張偉文近年受腰椎病影響，前後施過兩次大手術。過去體重曾經高達260磅的他，於今年5月最後一次公開露面時，已經清減了不少，最近網上流傳一張靚聲王的近照，以輪椅代步的他頭髮花白，短褲下見其雙腿非常之幼，體重亦跌至不足100磅！

現年67歲的張偉文，於1978年參加歌唱比賽奪冠而入行，曾推出多張唱片，及後轉為歌手和音，後來於2003年復出幕前，主要演繹翻唱歌曲，憑著他的雄厚聲線，而得到「靚聲王」的美譽。

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▲ 張偉文高峰期約有260磅。（東星圖片）

張偉文坐電動輪椅代步

近日在網上流傳一張張偉文的照片，過去體型寬大，高峰期曾經重達260磅的他，以電動輪椅代步，剷去昔日的厚重瀏海髮型，剩下髮色雪白的平頭。

穿著運動上衣和短褲的張偉文，露出幾近皮包骨狀態的雙腿，拎著外賣眼神空洞、臉容憔悴。

▲ 網上流傳張偉文激瘦近照。（網上圖片）

張偉文體重暴跌

張偉文接受媒體訪問時透露，最近體重跌至約現時的90磅，又解釋其實體重並不是一時暴跌，只是過去肥胖的外形太深入民心，近年因為行動不便、減少運動、胃口縮小等而正常地逐漸變瘦。

另外，他亦因腰骨力氣不足，聽從醫生建議才以輪椅代步。

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▲ 去年張偉文在演唱會上仍然中氣十足。（Facebook圖片）

早年移居深圳的他，今年先後兩次返港作公開露面，張偉文於五月回港舉行網上音樂會時，臉色明顯紅潤精神，而十月現身時，已經憔悴得多。

當時他因為疫情關係返港，有酒店進行隔離期間不慎在洗手間滑倒、弄跌左腳，需要入院留醫近一個月。

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▲ 今年五月張偉文與區瑞強與傳媒見面。（Facebook圖片）

其實張偉文的體重早於2016年已經開始下滑，當時他接受車淑梅訪問宣傳演唱會，透露因受腰椎病影響，施行一次大手術後，體重已急跌了90磅，演出過後將會再接受第二次手術。

近年減少演出的他去年和今年都有在港演出，仍然中氣十足。

▲ 張偉文2016年接受車淑梅訪問時已經消瘦了一大圈。（Facebook圖片）

據悉現時張偉文租住位於旺角的護老院，身邊亦有朋友義務照顧他，而他一向有儲錢計劃，所以在經濟上沒有問題，並表示會如常接洽表演工作。

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