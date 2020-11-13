【新冠肺炎】一文睇清患者到訪餐廳商場行蹤　不明源頭香港寬頻男傳染期曾訪7間餐廳

▲ 一文睇清患者到訪餐廳商場行蹤。

本港新冠肺炎疫情未止，昨日（12日）再新增23宗確診個案，有6宗涉及感染源頭不明的本地個案，包括5人任職的士司機及復康巴士司機。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，有9間食肆曾有確診者到訪，包括MOKO新世紀廣場百樂潮州酒樓、葵涌雲貴軒米線專門店、九龍灣國際展貿中心台灣麵等，亦有6處地方曾有確診者到訪。

新增9間食肆名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

油尖旺 MOKO 新世紀廣場 百樂 潮州酒樓 07/11/2020 #5419

中西區 薄扶林道 22-32 號 鴻 興茶餐廳 07/11/2020 #5419

油尖旺 大角咀埃華街 85-87 號 金沙茶餐廳 07/11/2020 #5427

油尖旺 太子道西 141 號 元朗冰室 08/11/2020 #5427

屯門 啟豐商場 小桃園餐廳小廚 09/11/2020 #5427

觀塘 信和工商中心 祥和食堂 09/11/2020 #5427

葵青 光輝大廈 雲貴軒米線專門店 10/11/2020 #5427

觀塘 國際展貿中心 台灣麵 11/11/2020 #5427

觀塘 信和工商中心 信和食堂 11/11/2020 #5427

新增6處地方名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）

中西區 統一中心 03/11/2020 #5417

沙田 禾輋邨 民禾樓 08/11/2020 #5418

油尖旺 西九匯 07/11/2020 #5427

葵青 葵涌邨葵涌商場 09/11/2020 #5427

葵青 葵涌商場街市 10/11/2020 #5427

觀塘 國際展貿中心 11/11/2020 #5427

其中第5427宗確診的42歲男子為香港寬頻職員，感染源頭不明。他與家人同住青龍頭豪景花園八座，11月9日不適求醫確診。傳染期間曾訪7間餐廳，包括大角咀埃華街金沙茶餐廳、太子元朗冰室、屯門啟豐中心小桃園餐廳小廚、觀塘信和工商中心祥和食堂及信和食堂、葵青光輝大廈雲貴軒米線專門店、觀塘國際展貿中心台灣麵。

第5427宗確診個案詳情：【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭 曾到多間餐廳及出席200人婚宴

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責任編輯：楊宛茜