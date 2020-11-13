【不滿賠償】天才高中生手術後成腦癱　父不滿賠償費太少把兒遺留醫院13年

▲ 因未能與醫院就賠償費達成共識，父親把兒子選留醫院13年。

原本前途一片光明的天才高中生，一次入院做心臟手術後，卻變成腦癱，完全喪失勞動能力，父母因與醫院就賠償金問題未能達成一致，兒子竟被遺留在醫院足足13年。

綜合內地傳媒報道，事發於1996年，四川一名男高中生王建國，是當地的高材生，不但取得「全國中學生物理競賽四川區三等獎」，更在當年的高考取得541分佳績。原本他高中畢業後，預定會入讀名牌大學，然後工作、結婚，度過順利的人生。

兒子手術後成腦癱

然而，這一切都結束於他高考後的一場手術。爸爸王天銀憶述，當年兒子在體檢時，發現心臟出現雜音，於是在高考後到醫院做肺動脈瓣成形手術。手術歷時3小時45分鐘，手術記錄單上記載了手術的步驟，並稱「麻醉欠滿意，手術順利」。

手術後，兒子就沒有醒過來，在醫院治療了很多天後才清醒，但已經無法正常交流，且完全失去了生活的自理能力。

爸爸只得為兒子辦理殘疾證，申請了困難戶，而殘疾證上寫的是「一級腦癱」。爸爸感到非常難過，然而經過綿陽市和四川省的鑑定機構兩次鑑定，均評定兒子的醫療事件不構成醫療事故，

雖然心中想不通，但我和妻子還是全力照顧兒子，每天攙扶他起來鍛練。

不滿賠償費太少

翌年，王天銀和妻子把兒子帶回老家照顧，醫院每月補償250元（人民幣，下同）生活費，至2005年漲至每個月400元。在2007年時，王天銀要求醫院再次增加生活補償費，惟雙方未能達成共識，他便將兒子遺留在醫院。

爸爸表示，兒子的遭遇給他們家帶來很大的打擊，妻子常常以淚洗面，而2005年妻子離世後，照顧兒子的事全落在他一人身上，他無法出外工作，只能每天看著兒子，物價上漲，即使醫院在2005年將生活費補償增至400元，仍然不足。

2007年7月，我帶著兒子去找醫院，希望他們能將生活費提高到1000元，醫院沒有同意，我一怒之下，直接將兒子遺留在醫院的辦公室。

而過去13年，醫院聘用看護照顧兒子王建國，爸爸則每隔一段時間去看望一次。直至2018年，醫院向法院起訴，要求王天銀接回兒子，並支付28萬元照顧費用，至今年9月，經法院調解，雙方達成和解，醫院放棄要求王天銀支付照顧費，並一次性補貼家屬9.9萬元。

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責任編輯：王明芳