【新冠疫苗】輝瑞藥廠新冠疫苗有效率逾90% 　運輸面臨挑戰須存放零下70度極低溫保存

▲ 輝瑞藥廠新冠疫苗運須存放零下70度極低溫保存。

全球新冠肺炎疫情嚴重，全球確診病例超過5千萬，美國疫苗生產商輝瑞（Pfizer Inc.）表示，與德國生物科技公司 BioNTech 合力研發的疫苗，可90%有效預感染新冠肺炎。不過據指運輸過程面臨挑戰，須存放攝氏零下70度極低溫保存，很少運送公司有能力做到。

綜合外媒報道，輝瑞疫苗運輸條件苛刻，須持續保存於約零下70度的環境中，較北極的冬天還要冷，要全人類接種，技術上十分困難，絕對是難以在一年半載間完成的巨大工程。

不少疫苗都需要冷凍運輸，大部分都需要存於攝氏2至8度，需要約零下25度雪藏的屬少見特例，輝瑞疫苗則需零下70度，是特例中的特例，並非一般冷凍器材可做到。即使是醫療科技先進的美國，能達到零下70度溫度的雪櫃也非隨處可見，能做到這種程度的，都是實驗室級別的器材，監管要求與一般的藥物儲存雪櫃完全不同，甚至醫院也未必會購買此類器材。

物流運輸亦是大難題。據悉，輝瑞已為新疫苗特別設計一款暫時存放的容器，每個可保存約1000至5000劑疫苗，靠乾冰維持極低溫，可在維持疫苗5日不變質，若持續更換新的乾冰，則可維持最多15日，直至運抵冷凍庫。

這意味當局要設法在有關容器冷凍力失效前運送到位，顯然並非易事，大城市運輸網絡完備還好，但住在交通不發達鄉郊地方的人也不少。

其他發展中國家更存在困難，印度的溫度控制運輸公司Snowman Logistics行政總裁Sunil Nair接受CNBC訪問，直指印度全國沒有一間公司，有能力運送零下40度以下的物品。

輝瑞相關負責人接受法新社訪問時表示，每天會有6輛卡車運送疫苗給聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）、DHL等空運業者，讓它們在1至2天內把疫苗送至全國各地，全球目的地則在3天內送達。輝瑞預期，要運送這些疫苗，每天平均得在全球飛20趟貨機。

責任編輯：羅嘉欣