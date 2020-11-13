【新冠肺炎】消息：新增6宗確診個案涉已公布2宗不明源頭個案　不設疫情記者會

▲ 消息指新增6宗確診個案包括2宗本地不明源頭病例。

本港疫情未止，本港昨日（12日）新增23宗確診，至少7宗本地個案，其中6宗為不明源頭個案，是自9月6日以來單日最高，消息指今日（13日）新增6宗確診個案，包括昨日已公布的2宗不明源頭個案，不設疫情記者會。

昨日有約10宗初步確診，其中兩宗亦為源頭不明個案，分別為中大威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館職員、及一名65歲退休漢，曾由旺角步行至坑口，有關個案今日確診，詳情即看：【下一頁】

本港新冠肺炎疫情恐出現反彈，昨新增確診再度維持雙位數達23宗，有7宗屬本地個案，其中6宗屬源頭不明，包括一名42歲香港寬頻男員工，他於潛伏期曾出席逾200人婚宴及到訪多區食肆，其密切接觸者更到過4間不同地區的中小學及幼稚園。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，有9間食肆曾有確診者到訪，包括MOKO新世紀廣場百樂潮州酒樓、葵涌雲貴軒米線專門店、九龍灣國際展貿中心台灣麵等，亦有6處地方曾有確診者到訪。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋