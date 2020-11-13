  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (週五) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輸入個案】尼泊爾病毒株成主流　許樹昌料有輸入個案流入社區憂爆第四波

社會 11:06 2020/11/13

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

許樹昌教授相信防疫措施在短期內不會放鬆，甚至可能要進一步收緊。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情恐反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在電台節目表示，近日不同地區出現源頭不明感染個案，有可能出現第四波疫情，情況令人擔心，但仍有待觀察，需要盡快為高危群組檢測，隔離感染個案，阻截病毒傳播。

他表示自從社交距離措施放寬後，多了市民外出消費及社交活動，相信防疫措施在短期內不會放鬆，甚至可能要進一步收緊。

消息指本港新增６宗確診個案，包括２宗不明源頭個案，詳情即看：【下一頁】

對於有研究指近月部分本地個案涉及新的病毒株，基因排序與尼泊爾輸入個案相似，許樹昌指出自9月中起有20至30宗個案與尼泊爾人士相關，他們在尖沙咀的酒店接受檢疫，當局當時提早兩天、即在檢疫第10天便取第2個樣本檢測，可能因此走漏較遲發病的人士，另外也有一名73歲女子，兩個樣本都是陰性，但其後有病徵而沒通知當局，而感染了兒子和媳婦，估計病毒有可能而因被帶出社區。

如何加強輸入個案的防疫工作呢？許樹昌指出機場正試行快速測試及基因提取，下星期便會知道所得結果與傳統基因測試是否相近，如果成功，過程只需要大約52分鐘，機組人員與領事等相關人員則可以等待有報告後才離開機場。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】約10宗初步確診2宗屬不明源頭　65歲男患者曾由旺角步行至坑口
16:42 2020/11/12
【新冠肺炎】約10宗初步確診2宗屬不明源頭　65歲男患者曾由旺角步行至坑口
【新冠肺炎】源頭不明42歲男人為香港寬頻員工　曾與同事吃飯有23人須檢疫
18:15 2020/11/12
【新冠肺炎】源頭不明42歲男人為香港寬頻員工　曾與同事吃飯有23人須檢疫
【新冠肺炎】一文睇清患者到訪餐廳商場行蹤　不明源頭香港寬頻男傳染期曾訪7間餐廳
今日 10:32
【新冠肺炎】一文睇清患者到訪餐廳商場行蹤　不明源頭香港寬頻男傳染期曾訪7間餐廳
【新冠肺炎】消息：新增6宗確診個案涉已公布2宗不明源頭個案　不設疫情記者會
今日 10:48
【新冠肺炎】消息：新增6宗確診個案涉已公布2宗不明源頭個案　不設疫情記者會
尼泊爾 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
11:05 2020/11/12
【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
16:45 2020/11/12
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷