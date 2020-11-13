【輸入個案】尼泊爾病毒株成主流　許樹昌料有輸入個案流入社區憂爆第四波

▲ 許樹昌教授相信防疫措施在短期內不會放鬆，甚至可能要進一步收緊。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情恐反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在電台節目表示，近日不同地區出現源頭不明感染個案，有可能出現第四波疫情，情況令人擔心，但仍有待觀察，需要盡快為高危群組檢測，隔離感染個案，阻截病毒傳播。

他表示自從社交距離措施放寬後，多了市民外出消費及社交活動，相信防疫措施在短期內不會放鬆，甚至可能要進一步收緊。

消息指本港新增６宗確診個案，包括２宗不明源頭個案，詳情即看：【下一頁】

對於有研究指近月部分本地個案涉及新的病毒株，基因排序與尼泊爾輸入個案相似，許樹昌指出自9月中起有20至30宗個案與尼泊爾人士相關，他們在尖沙咀的酒店接受檢疫，當局當時提早兩天、即在檢疫第10天便取第2個樣本檢測，可能因此走漏較遲發病的人士，另外也有一名73歲女子，兩個樣本都是陰性，但其後有病徵而沒通知當局，而感染了兒子和媳婦，估計病毒有可能而因被帶出社區。

如何加強輸入個案的防疫工作呢？許樹昌指出機場正試行快速測試及基因提取，下星期便會知道所得結果與傳統基因測試是否相近，如果成功，過程只需要大約52分鐘，機組人員與領事等相關人員則可以等待有報告後才離開機場。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋