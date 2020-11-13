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【林太出殯】林子博今日為太太董燕君設靈　靈堂將播放《深愛著你》訣別亡妻

娛樂 10:55 2020/11/13

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林子博太太今日設靈明日出殯。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）上月21日不敵癌魔與世長辭，今日（11月13日）子博將在紅磡萬國殯儀館為亡妻設靈，面對喪妻之痛的林子博，今早在社交平台發文抒發情感，並承諾在靈堂播放太太最愛的陳百強金曲《深愛著你》，送別亡妻最後一程。

林子博今早在社交平台發文，留言：

在醫院送別妳時，我握著妳冰冷的手，在床邊唱著妳最愛的歌曲《深愛著妳》。雖然妳曾多次說過我唱的不好，但我總愛跟妳鬥氣，妳越不想聽～我越要在妳的耳邊唱！

妳生前說過，希望我可以在妳的靈堂上不停播着這首歌，今天我已為妳安排好了。但妳放心，我準備的是原唱者版本。

因為我的版本，是唯獨妳才可以聽到的。

【遺愛人間】林太眼角膜成功移植予有需要人士　林子博捐出太太傷健用品：希望延續愛

林太太董燕君本月不敵癌魔離世，令林子博大為傷心，太太生前已表示會捐出器官，遺愛人間。早前子博已表示，太太的眼角膜已成功移植予有需要人士。

另外，林子博亦把太太生前所用的傷健醫療用品捐出，把愛延續。

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林子博今日黃昏在紅磡萬國殯儀館為太太設靈，並在翌日（11月14日）上午九時於該館大殮，辭靈出殯後奉柩鑽石山火葬場舉行火化禮。

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