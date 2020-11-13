【林太出殯】林子博今日為太太董燕君設靈　靈堂將播放《深愛著你》訣別亡妻

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）上月21日不敵癌魔與世長辭，今日（11月13日）子博將在紅磡萬國殯儀館為亡妻設靈，面對喪妻之痛的林子博，今早在社交平台發文抒發情感，並承諾在靈堂播放太太最愛的陳百強金曲《深愛著你》，送別亡妻最後一程。

林子博今早在社交平台發文，留言：

在醫院送別妳時，我握著妳冰冷的手，在床邊唱著妳最愛的歌曲《深愛著妳》。雖然妳曾多次說過我唱的不好，但我總愛跟妳鬥氣，妳越不想聽～我越要在妳的耳邊唱！

妳生前說過，希望我可以在妳的靈堂上不停播着這首歌，今天我已為妳安排好了。但妳放心，我準備的是原唱者版本。

因為我的版本，是唯獨妳才可以聽到的。