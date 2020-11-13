【2020聖誕節】韓國人氣卡通Goolygooly進駐荃灣廣場　打造立體童話繪本親子樂園迎聖誕

▲ 3米高聖誕造型主角吹氣裝置與大家一起歡度聖誕的日與夜。(商場提供)

今個聖誕，荃灣廣場推出雙重企劃——於11月18日起打造全港首個GOOLYGOOLY FRIENDS主題佈置，由韓國插畫師Kim Hyun主筆的童繪插畫散播療癒正能量，打造3大巨型聖誕主題專區，伴你歡度佳節。

由11月18日至1月3日期間， 荃灣廣場於5樓戶外平台打造童心爆發的「GOOLYGOOLY FRIENDS聖誕童繪巨人國」，7大主角將首度越洋來港，以最萌聖誕造型俘虜你心，率先看以下3大巨型主題專區：

1）20米立體童話繪本牆

7大主角包括小豬Daisy、可愛小貓Pinkbibi、淘氣青蛙 Pobi、活力十足的企鵝Penggi、趣緻小鴨Roy、軟綿綿的怪獸Luffy、窩心的雪人Shiro及可愛大笨象Ellen也身處其中，立體的插畫令人仿如置身童畫之中，邊細味一個個溫馨的故事情節。

2）5米高幻彩疊影聖誕樹

5米高幻彩疊影聖誕樹在夜空中份外耀眼，照亮整個5樓戶外平台。樹頂上純真可愛的主角小豬Daisy已經整裝待發，期待與你拍下溫馨動人的閃亮時刻！

▲ 5米高幻彩疊影聖誕樹樹頂上有純真可愛的主角小豬Daisy。(商場提供)

3）3米高聖誕造型主角吹氣裝置

三大主角-超人氣小豬Daisy、粉萌大笨象Ellen及可愛小貓Pinkbibi已換上一身聖誕裝束，化身3米高巨人迎接大家，令人一見鍾情，與大家一起歡度聖誕的日與夜。

▲ 由韓國插畫師Kim Hyun主筆的童繪插畫散播療癒正能量。(商場提供)

週末期間這裏將會舉辦多個工作坊，讓你親手製作多款GOOLYGOOLY FRIENDS窩心的聖誕禮品。另外，顧客LIKE荃灣廣場社交平台 (Facebook/Instagram) 並上載與「GOOLYGOOLY FRIENDS聖誕童繪巨人國」打卡照片到個人Facebook 或Instagram 內，就可以獲得一個可愛小貓Pinkbibi氣球。

「筍得祭」送電子消費券

同期11月20日起推出半年一度的「筍得祭」，包括送出高達HK$500星級品牌電子消費券、7時後消費三重賞、「荃葵青尊享消費賞」獨家尊享派出超過10,000張餐飲贈券、購物回贈每日高達HK$1,200，以及近130個商戶購物優惠！

「荃灣廣場 x GOOLYGOOLY FRIENDS聖誕童繪巨人國」

日期：2020年11月18日至2021年1月3日

時間：星期一至四：上午10時30分至晚上8時30分；星期五、六、日及公眾假期：上午10時30分至晚上10時

地點：荃灣廣場L5戶外太空樂園

記者：胡麗珊