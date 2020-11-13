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【立法會】今日起所有內地以外地區到港人士必須在酒店強制檢疫　多名議員質疑嚴防輸入個案成效

社會 11:28 2020/11/13

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今日起內地以外地區抵港人士必須到酒店接受檢疫14日。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情恐有反彈，食物及衞生局局長陳肇始今日（13日）出席立法會衞生事務委員會，交代最新疫情。

消息指本港新增６宗確診個案，包括２宗不明源頭個案，詳情即看：【下一頁】

陳肇始指出《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例 》（第599H章）現時已針對從極高風險地區（現已增至15個地區）到港人士實施額外的檢測及檢疫條件。除此之外，政府將會進一步收緊入境檢疫安排，今日（13日）起要求所有在中國以外地區的到港人士必須在酒店進行強制檢疫，集中管理，減低輸入個案在居家檢疫期間把病毒傳播給同住人士的可能性。到港人士必須在登機前提供在香港酒店預訂房間於抵港當日起至少 14 天的確認書，否則不准登機。

此外一般到港人士在抵港後仍須再次進行新冠病毒檢測，並須遵從「檢測待行」安排，在指定地點等候檢測結果呈陰性後，才會被獲准前往已預約的酒店繼續完成14天的強制檢疫。

多名議員關注輸入個案引發社區感染問題，田北辰議員質疑陸路入境的人士，有沒有確診個案，陳肇始回應指現時輸入確診個案中，沒有陸路入境人士。醫學界立法會議員陳沛然質疑，輸入個案引致社區感染個案增加的原因之一，是獲豁免檢疫人士，認為政府嚴防輸入個案的檢疫措施仍不足。梁美芬議員認為政府應推行全民檢測計劃，才可以將本港風險降低，令本地個案「清零」才可盡早通關。

陳肇始回應指，嚴格控制疫情，亦邁向「清零」的目標。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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