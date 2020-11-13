【2020聖誕節】唯港薈聯乘GODIVA推聖誕下午茶　任食GODIVA黑朱古力軟雪糕【附預訂詳情】

▲ 唯港薈聯乘GODIVA推聖誕下午茶。（圖片由酒店提供）

聖誕氣氛愈來愈濃厚，今年位於尖東的酒店唯港薈（Hotel ICON）聯乘朱古力品牌Godiva推出節日限定主題下午茶，下午茶除了提供堂食選擇，亦設外賣自取服務，兩位港幣658元可品嚐到12款茶點。

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賓客可於Hotel ICON大堂餐廳GREEN享用這節日限定主題下午茶，下午茶最搶眼是聖誕ICON朱古力小熊，賓客和造型細緻的朱古力小熊「打卡」過後，隨即可以把朱古力小熊放入熱牛奶中，變成一杯熱朱古力奶，在朱古力的香氣下享用下午茶。完整餐單請【按此】

此外，大堂餐廳GREEN特設GODIVA軟雪糕機，食客品嚐下午茶同時可任食GODIVA黑朱古力軟雪糕，賓客可完全浸淫在濃厚朱古力香的環境中。

若想在家中慶祝浪漫甜蜜聖誕，大還可選購GODIVA聖誕下午茶外賣套餐。

節日限定主題下午茶詳情

堂食供應期：

12月24、25、26、31日及1月1日 下午三時至下午五時

11月2日至12月23日及12月27至30日 首輪：下午三時至五時；次輪：下午五時至七時

價錢：港幣368元*（每位）；港幣658元*（兩位）

外賣自取服務：

預訂時段：11月16 日至12月28日

取餐時段：12月1至31日

價錢：港幣658元*（兩位用）

地址：尖沙咀科學館道17號Hotel ICON地下大堂餐廳GREEN

預訂查詢：（852）3400 1300

網上訂座請【按此】

＊另收加一服務費

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責任編緝：王芷瑩