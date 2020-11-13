  • 25°C
香港時間 : 20201113日 (週五) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020聖誕節】唯港薈聯乘GODIVA推聖誕下午茶　任食GODIVA黑朱古力軟雪糕【附預訂詳情】

休閒消費 11:31 2020/11/13

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

唯港薈聯乘GODIVA推聖誕下午茶。（圖片由酒店提供）

聖誕氣氛愈來愈濃厚，今年位於尖東的酒店唯港薈（Hotel ICON）聯乘朱古力品牌Godiva推出節日限定主題下午茶，下午茶除了提供堂食選擇，亦設外賣自取服務，兩位港幣658元可品嚐到12款茶點。

點擊大圖了解下午茶詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

賓客可於Hotel ICON大堂餐廳GREEN享用這節日限定主題下午茶，下午茶最搶眼是聖誕ICON朱古力小熊，賓客和造型細緻的朱古力小熊「打卡」過後，隨即可以把朱古力小熊放入熱牛奶中，變成一杯熱朱古力奶，在朱古力的香氣下享用下午茶。完整餐單請【按此

此外，大堂餐廳GREEN特設GODIVA軟雪糕機，食客品嚐下午茶同時可任食GODIVA黑朱古力軟雪糕，賓客可完全浸淫在濃厚朱古力香的環境中。

若想在家中慶祝浪漫甜蜜聖誕，大還可選購GODIVA聖誕下午茶外賣套餐。

節日限定主題下午茶詳情

堂食供應期：

  • 12月24、25、26、31日及1月1日　下午三時至下午五時
  • 11月2日至12月23日及12月27至30日　首輪：下午三時至五時；次輪：下午五時至七時

價錢：港幣368元*（每位）；港幣658元*（兩位）

外賣自取服務：

預訂時段：11月16 日至12月28日

取餐時段：12月1至31日

價錢：港幣658元*（兩位用）

地址：尖沙咀科學館道17號Hotel ICON地下大堂餐廳GREEN

預訂查詢：（852）3400 1300

網上訂座請【按此

＊另收加一服務費

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https：//bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王芷瑩

相關文章

【限時優惠】麗思卡爾頓酒店推4日快閃優惠　$4,888包雙人豪華套房+行政酒廊體驗+$2,000餐飲回贈【附優惠詳情】
10:58 2020/11/05
【限時優惠】麗思卡爾頓酒店推4日快閃優惠　$4,888包雙人豪華套房+行政酒廊體驗+$2,000餐飲回贈【附優惠詳情】
【2020聖誕節】半島酒店聖誕新年住宿餐飲優惠套餐　包雙人豪華客房+大堂茶座午餐浪漫過節【附價錢詳情】
16:55 2020/11/12
【2020聖誕節】半島酒店聖誕新年住宿餐飲優惠套餐　包雙人豪華客房+大堂茶座午餐浪漫過節【附價錢詳情】
【著數優惠】百佳大抽獎獎品總值逾$32萬　易賞錢會員憑收據於網上投票隨機抽獎品【附獎品詳情】
17:52 2020/11/11
【著數優惠】百佳大抽獎獎品總值逾$32萬　易賞錢會員憑收據於網上投票隨機抽獎品【附獎品詳情】
酒店 美食 著數優惠 下午茶

最高瀏覽

【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
11:05 2020/11/12
【流感高峰】一周內逾百間學校爆上呼吸道感染　陳肇始：正考慮研究大規模停課
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
16:45 2020/11/12
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷