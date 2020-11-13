【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚　《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的「大小姐」林淑敏演技備受讚賞。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》平日大放笑彈，不過剛於昨晚（11月12日）播出的《愛‧回家之開心速遞》卻內藏洋蔥，「大龍生」龍敢威（羅樂林飾）與「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）彼此坦誠，羅樂林和林淑敏演繹具感染力。

其中演技一向超班的林淑敏，一向好戲兼極具觀眾緣，演喜劇、悲劇都能一一掌握，令觀眾看得投入並大讚。

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大龍生炒燶股票

昨晚播出的第1057集《愛‧回家之開心速遞》「威到盡頭」，講述大龍生在股壇遭遇滑鐵盧，損失慘重，要於限期前清還欠款。

大龍生無計可施，唯有變賣居住的單位套現，風少（陳浚霆飾）提議他出售手持的接龍集團股份，大龍生卻堅決不肯。Terry（李偉健飾）找三太（樊亦敏飾）幫助大龍生，大龍生要三少傾盡錢財幫他，三太揚言另有方法解決財困。

大龍生找若水（呂慧儀飾）、樹仁（單立文飾）商討復國大計，誤會二人得悉其困境，怒罵他們後離去。其後，風少難忍大龍生錯怪Terry，直斥他的不是，大龍生一怒之下離家。大龍生遇上流落街頭的失意老翁，同病相憐，從其遭遇中反省自身，卻誤飲毒酒並跟子女留下「遺言」。

▲ （TVB截圖）

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林淑敏演出有層次

大小姐情急之下與風少及Terry到處尋人，被嚇得驚惶失措的大小姐表情到位，發現大龍生時表現激動，令人看得肉緊。

幸好大龍生送院後獲救，大小姐、KC、Terry、風少齊集探望爸爸。此時，大小姐眼濕濕地向大龍生坦誠一切，大龍生終於被感動及原諒大小姐，眾人和好一幕觸動人心。

▲ （TVB截圖）

入行20年的林淑敏從影多年演過無數角色，直到接拍《開心速遞》飾演大小姐一角後火速入屋，深受觀眾愛戴。

她於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得最佳女配角，演技終獲肯定，至今人氣仍然高企。