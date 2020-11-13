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【閃結閃離】李彩華宣布與內地富商老公離婚 李彩華：離婚不涉及第三者

娛樂 11:31 2020/11/13

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李彩華宣布與內地商人離婚。

「小背心」李彩華於去年2月與內地商人黃彥書結婚，當時高調晒愛，閃爆網友。不過今年爆發新冠肺炎，李彩華與丈夫因工作分隔兩地，有傳因此感情生變，並於今年9月簽字離婚，結束19個月的短暫婚姻。

李彩華去年2月與前夫結婚。（微博圖片）

李彩華與黃彥書其實已相識多年，男方在2018年11月11日李彩華生日當天向她求婚成功，二人在去年情人節結婚，非常恩愛。婚後又享受二人世界，到意大利及希臘等等旅行，李彩華更曾透露與丈夫都很想要小朋友。

但是今年因新冠肺炎影響，李彩華與前夫因工作要分開，很長時間未能相見。雖然在情人節時前夫有隔空送花，李彩華更在微博分享與他的視訊通話截圖晒恩愛。

【李彩華小背心】黃嘉樂女友操刀拍性感寫真　Rain曾為父母還債現為過億身家人妻【多圖】

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但二人卻敵不過異地分隔情變淡，於今年9月協議離婚。她回覆傳媒查詢時指離婚不涉及第三者，只是有些問題發生了但解決不到，所以就決定離婚。

有傳因李彩華事業心重，而作為圈外人的前夫未能完全理解她的工作，加上分隔異地，令二人最終閃電離婚。

李彩華早前獲前夫送汽球。（微博圖片）

【結婚周年】跟麥雅緻結婚8年風雨共渡　張頴康晒絕密婚照鄭俊弘做兄弟

不過，李彩華亦未有要求前夫支付贍養費，皆因二人一直以來都財政獨立。

李彩華又指今次之後對婚姻帶有恐懼，將來要再結婚會以要小朋友作為前題才考慮，並不會再閃婚衝動行事。

有傳黃彥書是富商，在內地經營鋼鐵生意，坐擁不少物業，包括逾值11億的四合院，身家豐厚。

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李彩華又指今次之後對婚姻帶有恐懼，將來要再結婚會以要小朋友作為前題才考慮，並不會再閃婚衝動行事。

有傳黃彥書是富商，在內地經營鋼鐵生意，坐擁不少物業，包括逾值11億的四合院，身家豐厚。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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