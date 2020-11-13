唐英年：對泛民總辭感失望　想「洗底」再參選須先寫「悔過書」

▲ 港區全國政協委員新聞發佈會。（黃建輝攝）

全國政協常委唐英年表示，對民主派議員集體請辭感到失望，又表示，若他們下年再參加立法會選舉，是否符合資格須由選舉主任做評估和決定，屆時需要說服選舉主任，他們集體辭職，不是和《基本法》和中央政府作對，而是真誠擁護基本法和效忠香港特區。

至於怎樣做可以顯示辭任議員是誠心誠意擁護基本法和效忠特區，唐英年表示，選舉主任評估的是他們的言行舉止，他建議，如果辭任議員想「洗底」，第一步是要寫聯署信，給美國有關機構，稱後悔以前請求美國干預香港事務，現在撤回相關請求，並希望美國知錯能改，撤回對香港和國家不利的政策。

唐英年又稱，市民投票給議員，是希望議員能盡心盡力為香港市民謀福祉，又指立法會議員年薪400多萬元，不是要他們拖延政府政策，阻擾社會經濟民生發展。

▲ 唐英年對泛民總辭感到失望。（黃建輝攝）

港區全國政協委員今日舉行新聞發布會，表示堅持支持和擁護人大常委會決定，唐英年指出，4位喪失立法會議員資格的人士，公開宣揚「港獨」，呼籲美國制裁香港，干預香港事務，其言行不符立法會議員身份，違背誓言，違反香港特區所有從政者必須遵守的政治倫理，亦觸犯《基本法》底線，強調港府根據全國人大常委會決定，宣布4人喪失議員資格是順理成章，認為相關決定非常重要和特殊，在制度是劃了底線，立了規矩，符合香港整體利益和長遠發展，有利特區政府的正常運作和民生福祉。

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記者：林曉君