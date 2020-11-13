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【奉子成婚】未來外母索30萬禮金五星級酒店擺酒　惹怒準女婿：別怪我放棄

親子 11:52 2020/11/13

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未來外母苛索禮金，還有眾多要求，令準女婿非常憤怒。

奉子成婚，卻遭未來外母獅子開大口。台灣有男網民近日在社交平台發帖指，準外母不斷以女友腹中孩子威脅，迫令他答應各種無理要求，包括108萬新台幣（約29萬港元）禮金、並要在五星級酒店大排筵席等，令男網民忍無可忍。

有男網民在facebook專頁「靠北婚姻」上憤怒發帖，他表示，由於女友懷孕，兩人已決定要結婚，然而，在籌備婚禮時，未來外母卻不斷苛索，要求付108萬新台幣禮金，稱是要給女友和小孩用，男網民只得勉強接受。

以胎兒威脅苛索

不過，未來外母仍不滿足，指定婚宴必須在五星級酒店舉行，一圍價錢高達2.6萬新台幣（約7000港元），而擺酒當日所收的禮金，則分男家和女家，因男方桌數多，所以應由男家先付訂金給酒店。

準外母還要求要聘請小提琴家、魔術師，在婚宴上搞氣氛，請化妝師為她化妝，再租12輛高級禮車，而領頭的車更指定某名牌廠車，認為這樣才有面子。由於婚禮前一日需要到酒店綵排，所以前一晚必須先入住，並開兩間房，所有費用都由男方負責出錢。

網民：這是賣女兒

最令他覺得過分的，是未來外母要求他付錢買兩套合共5萬新台幣（約1.3萬港元）的禮服，讓她在婚宴當日換裝迎賓。他批評未來外母咄咄逼人，不斷拿小孩逼他同意，

那就別怪我放棄了，我想盡父親、老公的責任，我家是老實人，但這不表示我家以及我可以任意讓你家剝削。

不少網民紛紛批評，「這是賣女兒吧」、「怎樣像是女方媽媽出嫁？而且禮服還用買的」、「婚禮無限期延長，看誰急」、「娶了之後會全家雞犬不寧，最後又踏上離婚之路」。

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責任編輯：王明芳

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