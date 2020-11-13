【商場展覽】海港城美術館首辦兒童設計作品展　小學生展才華製作特色鞦韆顯童趣

▲ 海港城舉辦的「hcKids各有韆鞦創作比賽」現正展出作品，圖為張曉藍的《鞦韆的童話》。（海港城提供）

韆鞦一直是最受小朋友歡迎的公園設施之一，而創造力是小朋友在未來世界不可或缺的能力。海港城今年3月把兩結合，舉辦的「hcKids各有韆鞦創作比賽」，不僅鼓勵小朋友繪畫出心目中韆鞦，還進一步激發及培育他們的創意細胞。得獎者獲得課程學券之餘，還參加了為期6堂的藝術工作坊體驗，由專業導師教導他們在參賽作品繼續創作，提升作品層次，展現更全面的設計理念。

創作比賽得獎者的參賽畫作及展品更會於「海港城‧美術館」公開展出。得獎小朋友除了成為小小設計師外，亦參與了整個展覽的策劃、布局及設計，更同時拍攝作品導賞短片，以他們的角度向一眾參觀展覽的大人及小朋友講解創作靈感，真正打造一場真正屬於小朋友的作品展。

當中初小組冠軍何泳兒的《小丑魚的水中花園》，以藍白色的布局，鞦韆設計以水母為外形，以膠袋等回收物料製作。坐的時候能夠發聲，有音樂響起。地上亦有水及噴泉。作品主要製作鞦韆的小丑魚造型座位，配以簡單的手動機關令小丑魚能上下前後擺動。

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高小組冠軍梁俊賢的《令人頭暈眼花的鞦韆》極富3D立體感，靈感來自一個簡單的鞦韆建構在一個視覺空間裏。這空間充滿著各式各樣的影像錯覺，讓人產生了「暈陀陀」的反應，單看也讓人感眼花撩亂。

其他作品如余亦希的《春天的鞦韆》，是綠意盎然的紫藤鞦韆，疫境時期，小朋友不能到公園玩耍，只能留在家中，作者嚮往著當日在公園自由自在地玩耍的美好時光。而張曉藍的《鞦韆的童話》充滿童趣，因喜歡搓泥膠，也喜歡鞦韆，所以設計鞦韆是由食物變成，你可以找到波菜麵條、菠蘿包、Pizza和蛋糕……

海港城今年自hcKids各有韆鞦創作比賽，揭開了一系列兒童創意活動的序幕，並先後與巴黎創意生活品牌OMY合作設置填色體驗館，以及與日本兒童繪本大師谷口智則及本地咖啡師合作，鼓勵小朋友創作故事，學習咖啡拉花藝術。現時亦正招募聖誕歌唱短片，讓小朋友全方位展才能。

hcKids各有韆鞦創作設計展

日期：11月15日至11月30日

開放時間：11am - 8pm

地點：海港城．美術館

記者：May