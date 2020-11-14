【生酮飲食】拆解高脂低碳生酮飲食利與弊　醫生：死亡率因進食動物飽和脂肪急升

▲ 醫生全面拆解生酮飲食利與弊。

近幾年愈來愈多人問生酮飲食（ketogenic diet）是否真的對身體健康好好多，有些人因為減肥想使用這種飲食方法、有些則可能想減低糖尿病、高血壓風險或減低發炎性疾病而取用這種飲食方法。究竟這種飲食方法是否真的這麼好？

何謂生酮飲食？其原理？

首先，生酮飲食其實只是一個統稱，有好多各種各類不同的餐單。整體而言，主要是減低日常飲食中的碳水化合物，甚至減少到只有大約一成左右的能量來自碳水化合物。我們中國人常食的碳水化合物，即所謂的粥粉麵飯，再加上西方人的各種麵包等。

身體的代謝是這樣的，假若碳水化合物或糖份吸收低，身體要維持腦部或其他器官的能量需要，便會透過身體脂肪釋放出的脂肪酸，再轉化為ketones（總共有三種不詳細講）。Ketones在血中巡迴全身可以提供能量給腦部和其他組織所使用。

身體的能量來源有三大支柱，分別是碳水化合物、脂肪和蛋白質。所以若減少或完全不吃碳水化合物 ，生酮飲食的關鍵就是要吸收足夠的脂肪和蛋白質以維持身體能量所需。

生酮飲食的健康與好處

1. 協助減肥及燃燒脂肪

雖然科學上還有很多爭議，但現今的共識發覺，生酮飲食的確可協助減肥及燃燒脂肪，而且因為少了 糖分（碳水化合物在消化後都變成糖份），血糖不會急升，所以胰島素分泌亦會減少，減少產生胰島素對抗性，可減低或減輕糖尿病。

2. 降血脂和血中的總膽固醇

此外生酮飲食也可以降低血脂和血中的總膽固醇，提升好膽固醇。至於有些報告指壞膽固醇或會上升，這個研究報告上有爭議。

3. 減少身體發炎

生酮飲食可減少身體的發炎，主要是因為血中糖分減少和胰島素有關的激素生長因子也隨之減少。

生酮飲食的壞處

驟眼睇，生酮飲食有很多好處，但有沒有壞處呢？

1. 死亡率因進食肉類或動物飽和脂肪上升

雖然一般認為減少進食碳水化合物對身體會有正面影響，但據2年前在期刊《刺針》的大型研究綜合分析顯示，碳水化合物佔總體能量吸收大約一半（50to55%），這些人的生存率是最好的。

超越這個碳水化合物的吸收量當然會增加各種原因的死亡率（如心血管疾病或肥胖所引起問題等），但原來進食過少碳水化合物，死亡率也會增加。而且低過一半以後，越少的碳水化合物佔總體能量比率死亡率是急升的。為什麼會這樣？

原來減少碳水化合物的同時，又要保持身體能量需要，加上有些人想鍛練肌肉，為了吸收足夠的脂肪和蛋白質，很多時會進食肉類或各種動物飽和脂肪。

進食多了各種肉類甚至是醃製了的肉類，動物蛋白質會產生各種發炎反應，增加遊離基令到細胞加速老化，而且會增加心臟和血管疾病的風險。進食各種動物脂肪也是同一種道理。

所以若能完全用植物蛋白取代動物蛋白，有研究發現即使減少攝取碳水化合物，死亡率都不會增加。

不過，現實是很難找到足夠的植物蛋白去滿足身體的能量和蛋白質需要。

2. 少進食水果少吸收有益維他命

此外有些蔬菜和水果，特別是水果都含有不少碳水化合物或果糖，所以有些追隨生酮飲食的人，是連這些蔬果都會避免，間接吸收少了有益的維他命和礦物質等，得不償失。

3. 影響腸道正常益菌分佈多樣性

不少報告指出假若長時間只是進食低碳水化合物的生酮飲食，會影響人體腸道中正常益菌分佈的多樣性（diversity），影響腸道細胞的健康。

腸道益菌的多樣性改變，除了影響腸道健康外，其實對身體各器官包括心理健康也有影響，但這方面 實質影響暫時也不是很確切。

文章獲「中西醫說－ 蘇子謙」授權轉載。

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