【日本新事】關東區最大型燈飾展聖誕開催　東京讀賣樂園650萬盞燈泡光影浪漫Show

▲ 東京讀賣樂園的燈飾展為關東區最大，由即日至明年4月4日開放。（相片來源︰讀賣樂園官網）

雖然日本尚未「開關」遊客減少，但他們的遊樂設施還推出節慶活動。如聖誕之際，東京的讀賣樂園（Yomiuriland）的燈飾展，今年已經是第11年舉辦這個夜間點燈活動，也是關東最大型的燈飾展，華燈舖滿整個場地，聖誕浪漫感滿瀉。

▲ 在場地內也有各式機動遊戲，像穿梭無盡燈海。（相片來源︰讀賣樂園官網）

園總面積約37萬公頃，今年樂園將與日本知名燈光設計師石井幹子合作，以「黃金與誕生石的共鳴」為題，以12種誕生石包括石榴石，紫水晶，海藍寶石，鑽石、綠寶石等分為12個區域，用上650萬盞燈泡製作而成，打造了全球首個以寶石色為主題的LED燈飾Show，效果奪目璀璨。

▲ 讀賣樂園內的光影隧道，一片璀璨。（相片來源︰讀賣樂園官網）

▲ 光影「格仔田」，在場地也異常壯觀。（相片來源︰讀賣樂園官網）

當然，也有光影隧道、燈光影壁、設計成斜坡梯田狀的「彩虹光等等，遊客也也乘上摩天輪，從半空俯瞰樂園的光影佈局，都是情侶們的打卡位。除了可欣賞燈飾，還有震撼的噴水燈光Show，而園內亦有摩天輪及過車山等機動遊戲還會換上燈飾，飛馳時像穿越星際，排山倒海地感受燈影的衝擊！

▲ 東京讀賣樂園內有大量打卡位讓情侶留念。（相片來源︰讀賣樂園官網）

讀賣樂園（Yomiuriland）

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

日期：即日起至2021年4月4日

入場費︰成人1500日元/110港元、小童500日元/37港元

亮燈時間：下午4時至晚上8時半（遊戲設施開放至8時為止）



撰文︰馮柏偉