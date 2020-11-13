【千言慢煮】「阿索」王菀之跟千嬅炆牛腩 　Ivana感恩父母開明支持追夢

▲ 千嬅跟王菀之談興趣和事業。

楊千嬅主持的《千言．慢煮》，明晚一集（星期六）主題是興趣成為職業，嘉賓王菀之（Ivana）分享如何將唱歌的興趣發展成為事業，在過程中有如人生五味架，嚐盡喜恕哀樂，憑著熱誠及信念堅持下去。

一向有烹飪經驗的Ivana，煮得頭頭是道，她們是在疫情影響下，廚技大增，二人齊手炮製柱候炆牛煵！談到兒時志願，原來二人在小時候志願充滿創意，千嬅想做包雲吞師，Ivana則是想做卡通人物小忌廉。

後來她們發現自己的興趣是唱歌，並且成功地做了歌手。她們認為興趣可以成為終身職業，雖然過程有一定難度，但就視為上天給予的一個磨練！

▲ 今次千嬅與Ivana齊手炮製柱候炆牛腩。

Ivana自言有開明父母，對她十分支持，尤其媽咪很懂得啟發她的思想，亦會從旁協助她更認識自己。

千嬅表示，她的父母也望她成才，但家庭環境令她很快投入社會工作，最後發現唱歌才是自己的興趣，至今她對唱歌還有一股熱誠，所以將來也會支持兒子，做他喜歡做的事，千嬅笑謂，兒仔對音樂也有興趣，記歌詞比記成數表更快。

在娛樂圈不時會受錯折打擊，Ivana表示，她會想辨法解決，不會被打擊而懷疑自己能力及氣餒， 千嬅則覺得要對工作保持熱誠，這便是由夢想成為事業的最大魅力！

Ivana近日在《阿索的故事》飾演巴士車長，她特別去考巴士牌，笑言第一次考試一出馬路便「肥佬』，幸而考第二次成功，否則電影要等她考到牌才能開拍。千嬅大讚她夠專業，她覺得拍戲是得到另一種人生經歷。