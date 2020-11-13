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【癌症殺手】單邊鼻塞流鼻血半年以為感冒　女子確診鼻腔黑色素瘤末期

醫生診症室 11:54 2020/11/13

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單邊鼻塞流鼻血半年以為感冒，女子確診鼻腔黑色素瘤末期。

當身體突然出現異狀，可能是某些疾病的警號。台灣一名50多歲婦人半年來持續出現單邊鼻塞、流鼻血、臉部麻痛的情況，求醫檢查後，確診「鼻腔黑色素瘤」末期，左側鼻腔被6cm大的腫瘤佔據，更破壞了面部骨頭和顱骨。

據台灣媒體報道，該名婦人自去年中旬發現左邊鼻腔有鼻塞症狀，後來更出現流鼻血、面部麻痛的情況，她最初以為感冒或過敏引起，但症狀持續半年仍未有好轉，求醫檢查後，竟確診「鼻腔黑色素瘤」第四期。

她的左側鼻腔被一個6cm大的的腫瘤佔據，更破壞了顏面骨頭與顱骨，腫瘤更蔓延到左眼窩、左鼻腔、左上頜竇，已經無法進行手術。醫生遂使用免疫療法配和放射線治療，所幸腫瘤漸漸縮小甚至消失，目前需持續觀察。

鼻腔黑色素瘤症狀

南投醫院放射腫瘤科醫生陳韻之表示，鼻腔黑色素瘤是一種罕見的惡性腫瘤，初期症狀包括單邊鼻塞、流鼻血及頭痛。

不過，很多病人最初以為只是感冒，錯過治療的黃金期。直至確診時，腫瘤已經變大，甚至侵蝕頭顱骨，影響腦部，可能無法進行手術，更增加治療上的困難，故一旦出現以上症狀，就應盡早求醫。

一邊鼻塞或與鼻腔囊腫有關

一邊鼻塞亦有可能是其他鼻腔疾病的警號。耳鼻喉科專科醫生余協祖曾接受TOPick訪問表示，如果出現一邊鼻塞、一邊鼻窿流鼻水或擤鼻時有血絲，或與鼻腔囊腫有關。

他指出，鼻腔囊腫只是一個籠統的鼻腔疾病名稱，可包括水囊、水泡、息肉、良性腫瘤或惡性腫瘤。萬一囊腫屬良性腫瘤，就有機會演變為惡性腫瘤，一般而言醫生都會建議病人切除，以免腫瘤惡化，而當證實是惡性腫瘤時，除要做手術切除外，亦需配合電療治療。

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責任編輯：羅嘉欣 

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