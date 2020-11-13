【2020聖誕節】東港城《反斗夢幻嘉年華》　 Toy Story打卡位+限定店+小叉甜品屋+親子工作坊

今年是《反斗奇兵》25週年，將軍澳東港城將於11月13日起打造成「反斗夢幻嘉年華」，一眾迪士尼與彼思《反斗奇兵》和《怪獸公司》大型雕塑登場，活動亦設親子工作坊及限定店。今個聖誕，各位迪士尼粉絲出動了！

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《反斗奇兵》及《怪獸公司》主題嘉年華樂園佈置

由今年11月13日至2021年1月3日，《反斗奇兵》胡迪和一眾老友與《怪獸公司》主角們將化身成東港城嘉年華樂園的佈置，當中包括：「7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園」、多個Kidult 大愛的玩味打卡位、《怪獸公司》3D Pop-Up童話書、全港首個「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」、巨型遊戲區「綠色部隊」「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機、巨型遊戲區「翠絲牛仔帽大作戰」及「小叉甜品屋」。

《反斗奇兵》25 週年大派對主角們會於場內現身！另外，樂園內更設有主題店，多款獨家特別精品首度發售！

巨型藝術雕塑包括胡迪、大眼仔、火腿、寶貝及勞蘇等合照，粉絲必到「反斗奇兵星光霓虹燈打卡房」，與心愛的《反斗奇兵》角色打卡留念。

2大主題遊戲

場內特設2大主題遊戲，The Point by SHKP會員只需憑指定積分，即可換領活動預留證，於指定日子及時間參加遊戲。

於「綠色部隊」「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機，玩家可夾出喜歡的公仔；至於「翠絲牛仔帽大作戰」，玩家用牛仔帽拋中指定目標，贏取豐富禮物，當中亦有隱藏彩蛋，充滿驚喜。

限定店及小叉甜品屋

場內特設限定店，出售多款獨家主題精品， 當中包括全球限量發售 「PIXAR 場內限定版襟章套裝」。全新推出產品如 PIXAR角色小毛巾禮盒、便携手挽袋、特大環保購物袋、摺疊餐具及毛毯等。

此外，大家更可於「小叉甜品屋」親嚐多款限定製作甜點，例如主題角色造型馬卡龍棒、手工千層蛋糕、手工造型曲奇等等。大家亦可購買一系列精品！

開放時間： 下午12時30分至下午8時 （星期一至四）、下午12時至下午9時 （星期五至日）

親子聖誕飾品工作

成為The Point by SHKP會員，於推廣期內以指定積分，即可免費預留及參加親子聖誕飾品工作坊，製作《怪獸公司》Awesome掛飾或DIY心愛的小叉，為自己或朋友製作一份聖誕禮物。

1. 《怪獸公司》Awesome掛飾

日期：2020年11月29日， 12月5日、13日及19日

時間：下午2時至下午6時 （每日4節， 每節45分鐘）

參加方法：The Point 會員以7,000分會員積分， 即可參加《怪獸公司》Awesome掛飾工作坊乙次

2. 小叉DIY工作坊

日期：2020年11月28日，12月6及12日

時間：下午2時至下午6時 （每日4節， 每節45分鐘）

參加方法：The Point 會員以4,000分會員積分， 即可參加小叉DIY工作坊乙次

The Point會員獨家換領主題精品

此外，The Point by SHKP會員以指定積分可換領限量版小叉型格摺疊環保袋、阿得與賓尼毛毛拖鞋或軟綿綿毛毛抱枕咕𠱸。

日期：2020年11月下旬開始

時間：下午1時至下午10時

換領地點：東港城二樓禮品換領處

換領詳情：凡於推廣期內，顧客可免費登記成為The Point會員，憑指定積分，免費換領東港城「反斗夢幻嘉年華」獨家主題精品乙份。2020年11月下旬起換領。數量有限，換完即止。

東港城「反斗夢幻嘉年華」

日期： 2020年11月13日至2021年1月3日

地點： 東港城一樓展覽場（港鐵坑口站A1出口）

時間： 上午10時至下午10時

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責任編緝：陳珈希