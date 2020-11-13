【2020聖誕節】ELEMENTS圓方打造白色聖誕村莊　7米聖誕樹+9米圓拱門成打卡熱點

▲ ELEMENTS圓方即日起，以「We Are All Santa!」為題，於商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置，包括7米高的巨型聖誕樹。（相片：Elements圓方提供）

聖誕節無法外遊，逛逛商場感受節日氣氛也不錯。ELEMENTS圓方早已換上聖誕裝置，以「We Are All Santa!」為題，於商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置，當中包括7米高的巨型聖誕樹、9米高圓形星願拱門、飄雪光影匯演等，洋溢白色聖誕節的氣氛。一暏夢幻佈置場景：

1. 7米高巨型聖誕樹

走進ELEMENTS圓方「白色聖誕村莊」，即可見到7米高的巨型聖誕樹，鋪滿綿綿白雪的聖誕樹掛滿金光閃閃的聖誕裝飾，洋溢白色聖誕節的氣氛。

2. 白色村莊彷如漫步歐洲大街

聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊，可以飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋，當中包括充滿節日氣氛的聖誕精品店、滑雪用品店、蛋糕店、糖果店、朱古力店及馴鹿廄等，各小屋又佈置了相應的傢俬、商品及聖誕大餐等微縮裝置，彷如置身歐洲大街小巷之中。

▲ 微縮藝術製作而成的白色村莊，可以飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋。（相片：Elements圓方提供）

此外，場內更有酒紅色復古列車承載著禮物停泊於懷舊歐陸火車站，以及遊走於白色村莊的迷你3D公仔，感受佳節氣氛！

3. 圓形星願拱門與聖誕老人合照

在9米高圓形星願拱門，可以觀賞不同造型的聖誕老人遊走在夢幻雲朵及耀目星光中，大派禮物。除此以外，遊人更可於載滿聖誕禮物的雪橇上拍照。

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4. 飄雪光影匯演

璀璨奪目的「飄雪光影匯演」帶大家進入如童話世界般的場景，匯演由聖誕樹及鐘樓開始，圓形星願拱門及白色村莊小屋的燈光會隨著音樂閃爍，不同造型的聖誕老人亦會隨音樂舞動，營造歡樂絢麗的聖誕氛圍。飄雪光影匯演於每天10am至9:30pm期間，每半小時演出絢爛繽紛的音樂光影之旅。

5. 體驗兩大聖誕互動驚喜

遊歷白色村莊後，亦可與摯愛親朋體驗兩大聖誕互動驚喜。互動雪地藏著多款聖誕裝飾及耀眼的禮物盒，尋找閃爍聖誕驚喜，沿著互動雪地走到「聖誕老人小屋」，可選擇心儀的拍攝場景，拍攝及製作個人化動感電子賀卡或年曆卡。

另外，聖誕節除了感受節日氣氛，其實亦有如聖誕老人的分享意義。ELEMENTS圓方與本地慈善團體「Box of Hope」攜手，為有需要的本地兒童帶來節日溫暖。遊人掃瞄QR碼登入活動網址，並向「Box of Hope」捐出250元贊助一份禮物，ELEMENTS圓方便會捐出同等金額。

ELEMENTS圓方「白色聖誕村莊」聖誕裝置

地點：ELEMENTS圓方金區

開放日期：即日至2021年1月3日

開放時間：10am - 10pm

記者：陸明敏