【好人好事】糖水店老闆買飯券助基層長者揭社會悲歌　輪椅嬸嬸：攞一盒返去有幾個人食

▲ 本港有糖水店老闆買飯券送給基層長者，為他們帶來溫暖。

當我們苦惱去哪間餐廳用膳時，本港仍有不少人三餐不繼，不得溫飽。大埔一名糖水店老闆買了飯券送給深水埗基層長者、露宿者和清潔工人。有坐輪椅的嬸嬸表示，取飯回家後可給幾個人享用。一個送飯券行動揭示社會基層人士生活的辛酸，糖水店老闆表示，這小小的舉動至少可讓他們知道沒被遺棄。

露宿婆婆：不用吃過期月餅！

大埔糖水店「滑嘟嘟 Sweet Bon Bon」老闆近日在其facebook專頁分享送飯券給基層人士的經歷。糖水店老闆向深水埗琦興餐廳買飯券後，與熱心義工一同行動，為街坊送暖。當送給一位在公園露宿的婆婆時，對方興奮表示：「嘩，好呀，有飯食我唔使食呢個過期月餅喇！」但同時她又感到憂慮，說：「不過我咁嘅身世，我唔敢入去餐廳攞，我怕。」義工隨即鼓勵她，解釋提供飯券原意是要幫助他們，並表示可陪她入內：「佢就係想你哋去攞，我陪你入去，唔使驚，我教你一次點攞就得架。」

輪椅嬸嬸：一盒飯幾個人分吃

恰巧深水埗有醫生在街邊義診，糖水店老闆和其他義工亦為排隊候診的長者送上飯券。一名坐輪椅的嬸嬸因雙腿經常腫脹而求診，收到飯券後她說：

我睇完過去食飯，係咪就咁攞就得？我攞一盒返去可以有幾個人食。

聽罷，義工立即多送幾張給嬸嬸，好讓她多取幾盒飯。

伯伯感觸若淚：好久沒去餐廳

有一位候診伯伯收到飯券後，更哭了出來，說：

唔好話食茶餐廳飯，我好耐好耐冇入過餐廳……

義工應道：「嗱，攞多幾張，下次希望再見到你，我隔一段時間再嚟。」

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糖水店老闆：總有人沒遺棄他們

除了候診的長者，他們也送飯券給正在一群辛勞的清潔工人。滑嘟嘟糖水店老闆表示，他們接觸的這一群人正正反映社會現實，義工們所遇到的事每天也在發生。

起碼讓部份要露宿的婆婆，或清潔工人間中多一盒暖飯食，有多碗熱湯飲。讓我們能切實地看到社會上最弱勢最被忽視的一群。

糖水店老闆認為，送飯券是值得的。

可能小小力量微不足到，但起碼可以讓他們感到，收到的不只是一餐飯，而是讓他們感到，社會上總有部份人沒有遺棄他們。

老闆希望大家也一起行動，讓更多基層人士得到溫暖。

內容獲「滑嘟嘟 Sweet Bon Bon」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣