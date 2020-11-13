運輸署特別措施售12月份泊車月票　現有持月票者11月22日起可優先購買

▲ （經濟日報資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，運輸署今日(13日)公布轄下7個政府公眾停車場實施特別措施，發售12月份泊車月票，現時持有11月私家車、客貨車、電單車或的士月票者，可優先於11月22日晚上9時前購買12月份月票；餘下未售私家車或客貨車，及電單車及的士12月份月票，將分別於11月23日及24日早上7時半以先到先得形式發售。

署方稱，為減少病毒在社區傳播的風險，轄下天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場，將繼續實施特別措施以發售12月份泊車月票。

現時持有11月份私家車、客貨車、電單車或的士月票的人士，必須於11月22日晚上9時前，於有關停車場的繳費處完成購買12月份月票的手續；如未及指定時間前購買月票，將被視作自動放棄購買十二月份月票。

餘下未售的私家車、客貨車12月份月票，將於11月23日早上7時30分，於各停車場繳費處以先到先得形式發售予公眾人士，而餘下未售的電單車及的士12月份月票則於11月24日早上7時30分發售。

停車場營辦商會於停車場內張貼告示，預早通知駕駛者有關的特別安排。而運輸署準備於疫情紓緩後，恢復原有的泊車月票銷售安排，停車場使用者可留意運輸署的宣布及停車場營辦商於停車場內張貼的最新告示。

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責任編輯：陳正怡