【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄返舊居　受害者無奈搬家爸爸悲嘆︰無法守護孩子

▲ 變態性罪犯趙斗淳暴力性侵女童娜英被判囚12年，下月13日將刑滿出獄，受害女童一家終決定搬走。

韓國2008年一宗轟動全國的強姦案，當時年僅8歲的女童娜英（化名）遭變態性罪犯趙斗淳暴力性侵，導致大小腸流出，需終身用尿袋及人造肛門過活。被判囚12年的趙斗淳將於下月13日出獄，有傳他出獄後將返回京畿道安山市寓所，受害女童一家終決定搬走，爸爸慨嘆未能好好守護孩子。

綜合韓媒報道，受害女童的爸爸接受訪問透露，他們一家已決定搬離安山市，因他們與趙斗淳的住所相距僅5分鐘車程，從窗邊遙望也能看到其寓所，故家人經商議後，無奈決定搬家。

▲ 「趙斗淳性侵事件」被改編成電影《素媛》。（電影劇照）

得悉犯人出獄 女童感不安失眠

一家人於半個月前開始尋找新居，最近在另一地區簽署新租約。爸爸表示，明白不應該是受害者「逃跑」，但看到孩子很疲倦，亦擔心為鄰居造成困擾，才決定搬家。他又怒斥趙斗淳毫無反省，正常人根本不敢回到受害者身邊，孩子得悉後也感驚訝。

孩子流着眼淚說聽到趙斗淳出獄的消息，更因為不安而失眠，被噩夢折磨。

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女童爸爸︰抱歉未能守護孩子

爸爸憶述當年事發後，家中是一遍淚海，但外界對事件的關注只是暫時性，家人一直在痛苦中生活，更因擔心女兒會看到暴力場面，家中已不再擺放電視。作為父母，爸爸為未能守護孩子而感到很抱歉，無話可說。

看著她一天一天戰勝那痛苦，為了擺脫噩夢而掙扎的樣子，真的很痛苦。

▲ 女童的身體嚴重受創，令人非常痛心。（影片截圖）

質疑監控成效

而地方自治團體和政府有為家人提供生活協助，但爸爸認為當局根本不了解他們的痛苦，而且負責監控趙斗淳的公務員每1至2年更替，質疑能否交接好監控事務，令他們一家未能放心繼續在安山市居住。

當地政府為防止趙斗淳再度犯案，將於其寓所附近增設多35部閉路電視，並在趙斗淳身上加諸多項禁制令包括禁止飲酒、出入兒童設施範圍等。

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「趙斗淳事件」發生於2008年12月11日，當時年僅8歲的娜英於上學期間，被行為怪異的趙斗淳誘拐至教會廁所，將其衣服脫光後強逼她就範。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出終身殘疾，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。

爸爸曾指出，女兒經歷慘劇後回歸校園讀書，雖然過程非常艱辛，在校園亦受到同學歧視，但娜英仍立志從醫幫助更多人。

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責任編輯︰王明芳